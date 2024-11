Carlos Gil, da TV Globo, destaca visita ao Novo Mangueirão e elogia acolhimento do público paraense

O jornalista esportivo Carlos Gil, da TV Globo, esteve em Belém para acompanhar os treinos da Seleção Brasileira na capital paraense. Em entrevista exclusiva ao O Liberal, Gil falou sobre seu retorno à cidade, a visita ao Mangueirão reformado e a hospitalidade característica do povo paraense.

“Já estive aqui muitas vezes, inclusive no Mangueirão. Após a reforma, é a primeira vez, mas já cobri vários eventos no estádio, como o GP de Atletismo e jogos do Paysandu na Série A. Também já fiz cobertura de partidas da Copa do Brasil com o Remo. Estar em Belém é sempre uma satisfação, pois é uma cidade pela qual tenho muito carinho”, destacou o jornalista.

Carlos visitou pela primeira vez o Mangueirão após a reforma e ficou impressionado com as melhorias. “O estádio está muito bonito. A pista de atletismo foi mantida e está em excelentes condições, assim como o gramado. A decoração das arquibancadas mudou bastante. Lembro que, da última vez que estive aqui, o estádio enfrentava problemas estruturais. Agora, a área de imprensa está impecável, e a estrutura geral é de altíssimo nível. Não há do que reclamar”, elogiou.

Carlos Gil com jogadores da Seleção Brasileira (Divulgação/ Instagram @carlosgil_reporter)

Gil também destacou o caloroso acolhimento do povo de Belém, especialmente em dias de jogos da Seleção Brasileira. “É difícil dizer que há uma região no Brasil que receba melhor a Seleção. Claro, cada lugar tem suas características, mas o Pará, assim como o Norte, o Nordeste e a Bahia, é conhecido por sua paixão e festividade. Belém, em particular, sempre oferece uma recepção calorosa. Como carioca, tive a oportunidade de vir aqui várias vezes, tanto a trabalho quanto a lazer, e sempre fui muito bem recebido”, afirmou.

Além do trabalho, Gil aproveitou para saborear a culinária local. “Ontem, consegui passar na Estação das Docas e comer algo. Espero jantar em outro lugar hoje, pois a culinária paraense é especial, única, e eu gosto muito. Apesar de não poder ficar tanto tempo desta vez, sempre aproveito ao máximo cada visita”, concluiu.