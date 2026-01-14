Bangu x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/01) pelo Campeonato Carioca

Bangu x Flamengo disputam hoje, quarta-feira (14/01), a 1° rodada do Campeonato Carioca. O jogo está programado para as 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Moça Bonita, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Bangu x Flamengo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Bangu não joga desde agosto de 2025. Em seus últimos jogos, o time venceu Campo Grande por 2 a 0 e perdeu para a Portuguesa-RJ nos pênaltis, após dois empates sem gols pela Copa Rio.

Já o Flamengo passou por um empate sem gols com o Racing (ARG), uma vitória de 1 a 0 sobre o Palmeiras e um empate de 1 a 1 com a Portuguesa-RJ.

Bangu x Flamengo: prováveis escalações

Bangu: Gabriel Barboza; PC, Caio Felipe, Facundo Falcón e PV; Pedro Cunha, Rhuan Lucas e Walber; Mauro Silva, Matheus Batista e Patryck. Técnico: Alex Nascif.

Flamengo: Léo Nannetti; Daniel Salles, Iago, João Victor e Johnny; Pablo Lúcio, Kaio Nóbrega (Lucas Vieira) e Guilherme Gomes; Douglas Telles (Alan Santos), Joshua e Wallace Yan. Técnico: Bruno Pivetti.

FICHA TÉCNICA

Bangu x Flamengo

Campeonato Carioca

Local: Estádio Moça Bonita, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 14 de janeiro de 2026, 21h30