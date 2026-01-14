Bangu x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/01) pelo Campeonato Carioca Bangu e Flamengo jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 14.01.26 20h30 O Flamengo vem de um empate de 1 a 1 com a Portuguesa-RJ (Gilvan de Souza/ Flamengo) Bangu x Flamengo disputam hoje, quarta-feira (14/01), a 1° rodada do Campeonato Carioca. O jogo está programado para as 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Moça Bonita, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Bangu x Flamengo ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Bangu não joga desde agosto de 2025. Em seus últimos jogos, o time venceu Campo Grande por 2 a 0 e perdeu para a Portuguesa-RJ nos pênaltis, após dois empates sem gols pela Copa Rio. Já o Flamengo passou por um empate sem gols com o Racing (ARG), uma vitória de 1 a 0 sobre o Palmeiras e um empate de 1 a 1 com a Portuguesa-RJ. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (14/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Copa da Liga Inglesa, Campeonato Alemão, Série A saudita, Copa del Rey e Coppa Italia movimentam o futebol nesta quarta-feira Bangu x Flamengo: prováveis escalações Bangu: Gabriel Barboza; PC, Caio Felipe, Facundo Falcón e PV; Pedro Cunha, Rhuan Lucas e Walber; Mauro Silva, Matheus Batista e Patryck. Técnico: Alex Nascif. Flamengo: Léo Nannetti; Daniel Salles, Iago, João Victor e Johnny; Pablo Lúcio, Kaio Nóbrega (Lucas Vieira) e Guilherme Gomes; Douglas Telles (Alan Santos), Joshua e Wallace Yan. Técnico: Bruno Pivetti. FICHA TÉCNICA Bangu x Flamengo Campeonato Carioca Local: Estádio Moça Bonita, no Rio de Janeiro (RJ) Data/Horário: 14 de janeiro de 2026, 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave bangu flamengo jogos de hoje Campeonato Carioca COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol CBF manifesta solidariedade após tragédia com ônibus do Águia, que vitimou preparador físico A delegação sub-20 do Azulão sofreu um grave acidente quando retornava de São Paulo, após disputar a Copa São Paulo de Futebol Junior 16.01.26 17h54 Futebol Acidente com o Águia ocorre no mesmo dia de outra tragédia no futebol brasileiro 17 anos depois, delegação do Sub-20 do Águia de Marabá se envolve em novo acidente na mesma data. Veja o que ocorreu! 16.01.26 16h33 Campeonato Português Sporting x Casa Pia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/01) pela Liga Portugal Sporting e Casa Pia jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 16.01.26 16h15 Campeonato Francês PSG x LOSC: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/01) pela Ligue 1 Paris Saint-Germain e Lille OSC jogam pelo Campeonato Francês hoje; veja o horário e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 16.01.26 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES PATRICK Remo anuncia meio-campo com passagens por grandes clubes brasileiros Com carreira consolidada no futebol brasileiro, Patrick viveu seu auge entre 2018 e 2021, defendendo o Internacional 16.01.26 20h36 Cruzeiro bate Santos e avança às quartas de final da Copa São Paulo de Juniores 16.01.26 23h52 Massis Jr. admite estar afastado do São Paulo e promete cuidado: 'Maior que qualquer dirigente' 16.01.26 23h42 VAI SER ADIADO? Remo x Águia de Marabá na Supercopa Grão-Pará: após acidente com time da Copinha, final vira dúvida Tragédia envolvendo delegação sub-20 pode impactar realização da Supercopa Grão-Pará 15.01.26 22h10