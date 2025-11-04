Atlético Madrid x Union: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04) pela Champions League

Atlético Madrid x Union Saint-Gilloise disputam hoje, terça-feira (04/11), a 4° rodada da Champions League. O jogo tem início às 17h (horário de Brasília), no Estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madri, Espanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Atlético Madrid x Union ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Union registrou uma vitória de 3 a 1 sobre o PSV, uma derrota de 4 a 0 para o Newcastle e outra de mesmo placar para o Internazionale.

Já o Atlético Madrid perdeu para o Liverpool por 3 a 2, goleou o Eintracht Frankfurt por 5 a 1 e foi goleado pelo Arsenal por 4 a 0.

Atlético de Madrid x Union: prováveis escalações

Atlético Madrid: Oblak; Llorente, Giménez, Le Normand e Hancko; Simeone, Koke, Baena e Almada (Sorloth), Griezmann e Julian Álvarez. Técnico: Diego Simeone.

Union: Scherpen; Mac Allister, Burgess e Leysen; Khalaili, Zorgane, Rasmussen, Van De Perre e Niang; Promise David (Kevin Rodriguez) e El Hadj. Técnico: David Hubert.

FICHA TÉCNICA

Atlético Madrid x Union St. Gilloise

Champions League

Local: Estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madri, Espanha

Data/Horário: 04 de novembro de 2025, 17h