Athletico-PR x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (27) pela Copa do Brasil

Athletico-PR x Corinthians disputam hoje, quarta-feira (27/05), as quartas de final da Copa do Brasil 2025. O jogo começará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Mário Celso Petraglia, em Curitiba (PR). Confira onde assistir e escalações:

Onde assistir Athletico PR x Corinthians ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo, pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Corinthians é o 11° colocado do Brasileirão e soma 6 vitórias, 7 empates, 8 derrotas, 22 gols marcados e 27 gols sofridos.

Já o Athletico está em 12° lugar na Série B com 8 vitórias, 6 empates, 9 derrotas, 29 gols marcados e 32 gols sofridos.

VEJA MAIS

Athletico x Corinthians: prováveis escalações

Athletico (PR): Santos; Benavídez, Belezi, Arthur Dias e Esquivel; Diogo Riquelme, Patrick e Zapelli; Mendoza, Luiz Fernando e Viveros.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Bidon, Charles, Maycon e Garro; Romero e Gui Negão.

FICHA TÉCNICA

Athletico Paranaense x Corinthians

Copa do Brasil 2025

Local: Estádio Mário Celso Petraglia, em Curitiba (PR)

Data/Horário: 27 de maio de 2025, 21h30