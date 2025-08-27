Athletico-PR x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (27) pela Copa do Brasil Athletico PR e Corinthians jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 27.08.25 17h30 Enquanto o Corinthians está em 11° lugar na Série A, o Athletico ocupa a 12° posição da Série B (X/ @SudamericanaBR) Athletico-PR x Corinthians disputam hoje, quarta-feira (27/05), as quartas de final da Copa do Brasil 2025. O jogo começará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Mário Celso Petraglia, em Curitiba (PR). Confira onde assistir e escalações: Onde assistir Athletico PR x Corinthians ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo, pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Corinthians é o 11° colocado do Brasileirão e soma 6 vitórias, 7 empates, 8 derrotas, 22 gols marcados e 27 gols sofridos. Já o Athletico está em 12° lugar na Série B com 8 vitórias, 6 empates, 9 derrotas, 29 gols marcados e 32 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (27/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, La Liga, Copa da Alemanha e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira Vasco x Botafogo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (27/08) pela Copa do Brasil Vasco da Gama e Botafogo jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Athletico x Corinthians: prováveis escalações Athletico (PR): Santos; Benavídez, Belezi, Arthur Dias e Esquivel; Diogo Riquelme, Patrick e Zapelli; Mendoza, Luiz Fernando e Viveros. Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Bidon, Charles, Maycon e Garro; Romero e Gui Negão. FICHA TÉCNICA Athletico Paranaense x Corinthians Copa do Brasil 2025 Local: Estádio Mário Celso Petraglia, em Curitiba (PR) Data/Horário: 27 de maio de 2025, 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Athletico-PR Corinthians jogos de hoje Copa do Brasil 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa do Brasil Atlético-MG x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (27/08) pela Copa do Brasil Atlético MG e Cruzeiro jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 27.08.25 17h30 Copa do Brasil Athletico-PR x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (27) pela Copa do Brasil Athletico PR e Corinthians jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 27.08.25 17h30 Copa do Brasil Vasco x Botafogo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (27/08) pela Copa do Brasil Vasco da Gama e Botafogo jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 27.08.25 17h30 Liga dos Campeões Club Brugge x Rangers: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (27/08) pela Champions League Club Brugge e Rangers jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 27.08.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (27/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, La Liga, Copa da Alemanha e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira 27.08.25 7h00 FUTEBOL Atacante que estava na Série D é o novo reforço do Paysandu para a Série B, diz jornalista Paysandu acerta com o jogador João Marcos, que estava disputando a Série D pela Aparecidense-GO 27.08.25 15h31 TABU Em momento critico na Série B, Paysandu busca quebrar tabu de nove anos sem vencer o CRB-AL Papão não vence os alagoanos desde 2016 e precisa reagir para seguir vivo na luta contra o rebaixamento 27.08.25 10h45 Futebol Remo perde zagueiro titular na Série B; saiba o motivo Defensor, emprestado desde abril ao Leão Azul, deve retornar ao Leão da Barra para reforçar a equipe na Série A 27.08.25 11h53