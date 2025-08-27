Vasco x Botafogo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (27/08) pela Copa do Brasil Vasco da Gama e Botafogo jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 27.08.25 17h30 O Botafogo soma 13 pontos a mais que o Vasco no Brasileirão (Matheus Lima/ Vasco) Vasco da Gama x Botafogo disputam hoje, quarta-feira (27/05), as quartas de final da Copa do Brasil 2025. O jogo ocorrerá às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Confira onde assistir e escalações: Onde assistir Vasco x Botafogo ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo, pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Botafogo é o 5° colocado do Brasileirão e soma 9 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, 26 gols marcados e 12 gols sofridos. Já o Vasco está em 16° lugar na competição com 5 vitórias, 4 empates, 11 derrotas, 27 gols marcados e 29 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (27/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, La Liga, Copa da Alemanha e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira Vasco x Botafogo: prováveis escalações Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma), Hugo Moura, Lucas Freitas, Lucas Piton; Jair, Thiago Mendes, Coutinho, Nuno Moreira, Rayan e Vegetti (David). Botafogo: John; Vitinho, David Ricardo, Alexander Barboza, Alex Telles, Danilo, Marlon Freitas, Savarino, Artur, Álvaro Montoro e Arthur Cabral. FICHA TÉCNICA Vasco da Gama x Botafogo Copa do Brasil 2025 Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ) Data/Horário: 27 de maio de 2025, 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Vasco da Gama Botafogo jogos de hoje Copa do Brasil 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa do Brasil Atlético-MG x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (27/08) pela Copa do Brasil Atlético MG e Cruzeiro jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 27.08.25 17h30 Copa do Brasil Athletico-PR x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (27) pela Copa do Brasil Athletico PR e Corinthians jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 27.08.25 17h30 Copa do Brasil Vasco x Botafogo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (27/08) pela Copa do Brasil Vasco da Gama e Botafogo jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 27.08.25 17h30 Liga dos Campeões Club Brugge x Rangers: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (27/08) pela Champions League Club Brugge e Rangers jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 27.08.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (27/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, La Liga, Copa da Alemanha e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira 27.08.25 7h00 FUTEBOL Atacante que estava na Série D é o novo reforço do Paysandu para a Série B, diz jornalista Paysandu acerta com o jogador João Marcos, que estava disputando a Série D pela Aparecidense-GO 27.08.25 15h31 Futebol Remo perde zagueiro titular na Série B; saiba o motivo Defensor, emprestado desde abril ao Leão Azul, deve retornar ao Leão da Barra para reforçar a equipe na Série A 27.08.25 11h53 TABU Em momento critico na Série B, Paysandu busca quebrar tabu de nove anos sem vencer o CRB-AL Papão não vence os alagoanos desde 2016 e precisa reagir para seguir vivo na luta contra o rebaixamento 27.08.25 10h45