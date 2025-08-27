Capa Jornal Amazônia
Vasco x Botafogo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (27/08) pela Copa do Brasil

Vasco da Gama e Botafogo jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

Thalles Leal
fonte

O Botafogo soma 13 pontos a mais que o Vasco no Brasileirão (Matheus Lima/ Vasco)

Vasco da Gama x Botafogo disputam hoje, quarta-feira (27/05), as quartas de final da Copa do Brasil 2025. O jogo ocorrerá às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Confira onde assistir e escalações:

Onde assistir Vasco x Botafogo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo, pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Botafogo é o 5° colocado do Brasileirão e soma 9 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, 26 gols marcados e 12 gols sofridos.

Já o Vasco está em 16° lugar na competição com 5 vitórias, 4 empates, 11 derrotas, 27 gols marcados e 29 gols sofridos.

image Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (27/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Copa do Brasil, La Liga, Copa da Alemanha e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira

Vasco x Botafogo: prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma), Hugo Moura, Lucas Freitas, Lucas Piton; Jair, Thiago Mendes, Coutinho, Nuno Moreira, Rayan e Vegetti (David).

Botafogo: John; Vitinho, David Ricardo, Alexander Barboza, Alex Telles, Danilo, Marlon Freitas, Savarino, Artur, Álvaro Montoro e Arthur Cabral.

FICHA TÉCNICA
Vasco da Gama x Botafogo
Copa do Brasil 2025
Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
Data/Horário: 27 de maio de 2025, 21h30

.
