Athletic x Chapecoense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/08) pela Série B Athletic e Chapecoense jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 22.08.25 18h00 A Chapecoense já soma 12 pontos a mais que o Athletic (Rafael Bressan/ Chapecoense) Athletic Club x Chapecoense disputam hoje, sexta-feira (22/08), a 23° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo está programado para as 19h (horário de Brasília), no Estádio Joaquim Portugal, em São João Del Rei (MG). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Athletic MG x Chapecoense ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 19h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Athletic é o 15° colocado da Série B e acumula 7 vitórias, 4 empates, 11 derrotas, 24 gols marcados e 29 gols sofridos. O time não vence há 5 rodadas da competição. Já a Chapecoense ocupa a 3° posição com 11 vitórias, 4 empates, 7 derrotas, 30 gols marcados e 20 gols sofridos. A equipe está invicta há 8 rodadas do campeonato. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (22/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro Série B, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira Athletic-MG x Chapecoense: prováveis escalações Athletic: Adriel; Douglas Silva, Marcelo Ajul, Sidimar e Rodrigo Gelado; Fabrício Isidoro, Sandry e David Braga; Welinton Torrão, Ronaldo Tavares e Max. Chapecoense: Rafael Santos; Gabriel Inocêncio, Victor Caetano, Eduardo Doma, João Paulo e Walter Clar; Rafael Carvalheira, Bruno Matias e Giovanni Augusto; Marcinho e Neto Pessoa. FICHA TÉCNICA Athletic (MG) x Chapecoense Campeonato Brasileiro Série B Local: Estádio Joaquim Portugal, em São João Del Rei (MG) Data/Horário: 22 de agosto de 2025, 19h