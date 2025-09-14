Athletic x Botafogo SP: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/09) pela Série B

Athletic Club x Botafogo SP disputam hoje, domingo (14/09), a 26° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo começará às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Joaquim Portugal, em São João Del Rei (MG). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Athletic Club x Botafogo-SP ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Athletic acumula na Série B um total de 29 pontos, 8 vitórias, 5 empates, 12 derrotas, 27 gols marcados e 34 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Já o Botafogo SP soma 28 pontos, 7 vitórias, 7 empates, 11 derrotas, 21 gols marcados e 36 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas da Série B.

Athletic Club x Botafogo (SP): prováveis escalações

Athletic: Adriel; Douglas Pelé, Sidimar, Marcelo Ajul e Rodrigo Gelado; João Miguel, Sandry e David Braga; Welinton Torrão, Ronaldo Tavares e Max.

Botafogo: Victor Souza; Jeferson, Edson, Carlos Eduardo e Jean Victor; Jhony, Gabriel Bispo e Marquinho; Jonathan Cafu, Carrillo e Jefferson Nem.

FICHA TÉCNICA

Athletic x Botafogo (SP)

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Joaquim Portugal, em São João Del Rei (MG)

Data/Horário: 14 de setembro de 2025, 18h30