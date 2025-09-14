Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Athletic x Botafogo SP: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/09) pela Série B

Athletic e Botafogo-SP jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

Thalles Leal
fonte

Athletic Club soma só 1 ponto a mais que o Botafogo-SP na Série B (Dido henrique/ Athletic Club)

Athletic Club x Botafogo SP disputam hoje, domingo (14/09), a 26° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo começará às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Joaquim Portugal, em São João Del Rei (MG). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Athletic Club x Botafogo-SP ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Athletic acumula na Série B um total de 29 pontos, 8 vitórias, 5 empates, 12 derrotas, 27 gols marcados e 34 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Já o Botafogo SP soma 28 pontos, 7 vitórias, 7 empates, 11 derrotas, 21 gols marcados e 36 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas da Série B.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, domingo (14/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Brasileirão Feminino, Bundesliga, Série A argentina e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

Athletic Club x Botafogo (SP): prováveis escalações

Athletic: Adriel; Douglas Pelé, Sidimar, Marcelo Ajul e Rodrigo Gelado; João Miguel, Sandry e David Braga; Welinton Torrão, Ronaldo Tavares e Max.

Botafogo: Victor Souza; Jeferson, Edson, Carlos Eduardo e Jean Victor; Jhony, Gabriel Bispo e Marquinho; Jonathan Cafu, Carrillo e Jefferson Nem.

FICHA TÉCNICA
Athletic x Botafogo (SP)
Campeonato Brasileiro Série B
Local: Estádio Joaquim Portugal, em São João Del Rei (MG)
Data/Horário: 14 de setembro de 2025, 18h30

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Athletic Club

Botafogo-SP

jogos de hoje

campeonato brasileiro série b
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Campeonato Brasileiro

Vasco x Ceará: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/09) pelo Brasileirão

Vasco da Gama e Ceará jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

14.09.25 18h00

Campeonato Brasileiro Série B

Athletic x Botafogo SP: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/09) pela Série B

Athletic e Botafogo-SP jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

14.09.25 17h30

Futebol

Ancelotti impõe condição para Neymar disputar a Copa de 2026: 'estar pronto em junho'

O técnico evitou dar garantias sobre convocações nas próximas Datas Fifa, mas ressaltou que a ausência em amistosos não elimina a possibilidade de levar o jogador ao Mundial

14.09.25 17h11

Campeonato Brasileiro

São Paulo x Botafogo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/09) pelo Brasileirão

São Paulo e Botafogo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

14.09.25 16h30

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (14/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Brasileirão Feminino, Bundesliga, Série A argentina e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

14.09.25 7h00

Campeonato Brasileiro

Atlético-MG x Santos: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/09) pelo Brasileirão

Atlético MG e Santos jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

14.09.25 15h00

Futebol

'Payxão': estudo analisa performance da torcida do Paysandu nas arquibancadas

Tese da UFPA estudou o que move o torcedor bicolor e como as manifestações de apoio ao clube são realizadas

14.09.25 7h00

Campeonato Brasileiro

Bragantino x Sport Recife: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14/09) pelo Brasileirão

RB Bragantino e Sport Recife jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

14.09.25 10h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda