Athletic x Botafogo SP: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/09) pela Série B Athletic e Botafogo-SP jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 14.09.25 17h30 Athletic Club soma só 1 ponto a mais que o Botafogo-SP na Série B (Dido henrique/ Athletic Club) Athletic Club x Botafogo SP disputam hoje, domingo (14/09), a 26° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo começará às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Joaquim Portugal, em São João Del Rei (MG). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Athletic Club x Botafogo-SP ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 18h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Athletic acumula na Série B um total de 29 pontos, 8 vitórias, 5 empates, 12 derrotas, 27 gols marcados e 34 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Botafogo SP soma 28 pontos, 7 vitórias, 7 empates, 11 derrotas, 21 gols marcados e 36 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas da Série B. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (14/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Brasileirão Feminino, Bundesliga, Série A argentina e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo Athletic Club x Botafogo (SP): prováveis escalações Athletic: Adriel; Douglas Pelé, Sidimar, Marcelo Ajul e Rodrigo Gelado; João Miguel, Sandry e David Braga; Welinton Torrão, Ronaldo Tavares e Max. Botafogo: Victor Souza; Jeferson, Edson, Carlos Eduardo e Jean Victor; Jhony, Gabriel Bispo e Marquinho; Jonathan Cafu, Carrillo e Jefferson Nem. FICHA TÉCNICA Athletic x Botafogo (SP) Campeonato Brasileiro Série B Local: Estádio Joaquim Portugal, em São João Del Rei (MG) Data/Horário: 14 de setembro de 2025, 18h30