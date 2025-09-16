Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Athletic x Arsenal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/09) pela Champions League

Athletic Bilbao e Arsenal jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

Thalles Leal
fonte

Em seus últimos jogos, Athletic Bilbao perdeu para Alavés por 1 a 0, enquanto o Arsenal goleou o Nottingham Forest por 3 a 0 (X/ @AthleticClub)

Athletic Bilbao x Arsenal disputam hoje, terça-feira (16/09), a primeira rodada da Champions League. O jogo começa às 13h45 (horário de Brasília), no Estádio de San Mamés, em Bilbau, Espanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Athletic Bilbao x Arsenal ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TNT e pela Max, a partir das 13h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Arsenal goleou o Leeds por 5 a 0, perdeu para o Liverpool por 1 a 0 e goleou Nottingham Forest por 3 a 0.

Já o Athletic Bilbao perdeu para o Rayo Vallecano por 1 a 0, venceu o Real Betis por 2 a 1 e perdeu para o Alavés por 1 a 0.

Athletic x Arsenal: prováveis escalações

Athletic: Unai Simón; Jesús Areso, Daniel Vivian, Aitor Paredes e Yuri Berchiche; Mikel Jauregizar e Iñigo Galarreta; Álex Berenguer, Oihan Sancet e Iñaki Williams; Maroan Sannadi. Técnico: Ernesto Valverde.

Arsenal: David Raya; Jurrien Timber, Cristhian Mosquera, Gabriel Magalhães e Calafiori; Zubimendi, Declan Rice e Mikel Merino; Madueke, Eberechi Eze e Viktor Gyokeres. Técnico: Mikel Arteta.

FICHA TÉCNICA
Athletic Bilbao x Arsenal
Champions League
Local: Estádio de San Mamés Barria, em Bilbau, Espanha
Data/Horário: 16 de setembro de 2025, 13h45

Champions League

Athletic Bilbao

Arsenal

jogos de hoje
Futebol
