Athletic x Arsenal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/09) pela Champions League Athletic Bilbao e Arsenal jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 16.09.25 12h45 Em seus últimos jogos, Athletic Bilbao perdeu para Alavés por 1 a 0, enquanto o Arsenal goleou o Nottingham Forest por 3 a 0 (X/ @AthleticClub) Athletic Bilbao x Arsenal disputam hoje, terça-feira (16/09), a primeira rodada da Champions League. O jogo começa às 13h45 (horário de Brasília), no Estádio de San Mamés, em Bilbau, Espanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Athletic Bilbao x Arsenal ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TNT e pela Max, a partir das 13h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, o Arsenal goleou o Leeds por 5 a 0, perdeu para o Liverpool por 1 a 0 e goleou Nottingham Forest por 3 a 0. Já o Athletic Bilbao perdeu para o Rayo Vallecano por 1 a 0, venceu o Real Betis por 2 a 1 e perdeu para o Alavés por 1 a 0. Athletic x Arsenal: prováveis escalações Athletic: Unai Simón; Jesús Areso, Daniel Vivian, Aitor Paredes e Yuri Berchiche; Mikel Jauregizar e Iñigo Galarreta; Álex Berenguer, Oihan Sancet e Iñaki Williams; Maroan Sannadi. Técnico: Ernesto Valverde. Arsenal: David Raya; Jurrien Timber, Cristhian Mosquera, Gabriel Magalhães e Calafiori; Zubimendi, Declan Rice e Mikel Merino; Madueke, Eberechi Eze e Viktor Gyokeres. Técnico: Mikel Arteta. FICHA TÉCNICA Athletic Bilbao x Arsenal Champions League Local: Estádio de San Mamés Barria, em Bilbau, Espanha Data/Horário: 16 de setembro de 2025, 13h45