PSV x Union: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/09) pela Champions League PSV e Union SG jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 16.09.25 12h45 Em seus últimos jogos, PSV goleou NEC por 5 a 3, enquanto Union SG venceu Verbroedering Dender por 1 a 0 (X/ @PSV) PSV x Union St Gilloise disputam hoje, terça-feira (16/09), a primeira rodada da Champions League. O jogo inicia às 13h45 (horário de Brasília), no Philips Stadion, em Eindhoven, Países Baixos. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir PSV x Union ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Space e pela Max, a partir das 13h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, o PSV Eindhoven goleou Groningen por 4 a 2, perdeu para Telstar por 2 a 0 e goleou NEC por 5 a 3. Já a Union empatou sem gols com La Louvière, venceu Anderlecht por 2 a 0 e superou Verbroedering Dender por 1 a 0. PSV Eindhoven x Union: prováveis escalações PSV: Kovar; Sildillia, Schouten, Flamingo, Dest; Veerman, Saibari; Perisic, Til, Van Bommel; Pepi. Union SG: Scherpen; Sykes, Mac Allister, Leysen; Khalaili, Zorgane, Rasmussen, Niang; David; Rodiguez, El Hadj. FICHA TÉCNICA PSV Eindhoven x Union St. Gilloise Champions League Local: Philips Stadion, em Eindhoven, Países Baixos Data/Horário: 16 de setembro de 2025, 13h45