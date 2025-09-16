Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

PSV x Union: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/09) pela Champions League

PSV e Union SG jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

Thalles Leal
fonte

Em seus últimos jogos, PSV goleou NEC por 5 a 3, enquanto Union SG venceu Verbroedering Dender por 1 a 0 (X/ @PSV)

PSV x Union St Gilloise disputam hoje, terça-feira (16/09), a primeira rodada da Champions League. O jogo inicia às 13h45 (horário de Brasília), no Philips Stadion, em Eindhoven, Países Baixos. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir PSV x Union ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Space e pela Max, a partir das 13h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o PSV Eindhoven goleou Groningen por 4 a 2, perdeu para Telstar por 2 a 0 e goleou NEC por 5 a 3.

Já a Union empatou sem gols com La Louvière, venceu Anderlecht por 2 a 0 e superou Verbroedering Dender por 1 a 0.

PSV Eindhoven x Union: prováveis escalações

PSV: Kovar; Sildillia, Schouten, Flamingo, Dest; Veerman, Saibari; Perisic, Til, Van Bommel; Pepi.

Union SG: Scherpen; Sykes, Mac Allister, Leysen; Khalaili, Zorgane, Rasmussen, Niang; David; Rodiguez, El Hadj.

FICHA TÉCNICA
PSV Eindhoven x Union St. Gilloise
Champions League
Local: Philips Stadion, em Eindhoven, Países Baixos
Data/Horário: 16 de setembro de 2025, 13h45

.
