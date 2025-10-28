Atalanta x Milan: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28/10) pelo Campeonato Italiano

Atalanta x Milan disputam hoje, terça-feira (28/10), a 9° rodada do Campeonato Italiano. O jogo ocorrerá às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Atalanta x Milan ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Milan é o 3° colocado do Campeonato Italiano e acumula 5 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 13 gols marcados e 6 gols sofridos. O time está invicto há 7 rodadas, com 5 vitórias.

Já a Atalanta permanece invicta na 7° posição e soma 2 vitórias, 6 empates, 12 gols marcados e 6 gols sofridos. A equipe está há 8 rodadas sem derrotas, com 2 vitórias.

VEJA MAIS

Atalanta x Milan: prováveis escalações

Atalanta: Carnesecchi; Djimsiti, Isak Hien e De Roon; Bellanova, Ederson, Pasalic e Zalewski; Charles De Ketelaere, Lookman e Krstović. Técnico: Ivan Jurić.

Milan: Maignan; Tomori, Gabbia e Pavlovic; Athekame, Samuele Ricci, Modric, Youssouf Fofana e Bartesaghi; Saelemaekers e Rafael Leão. Técnico: Massimiliano Allegri.

FICHA TÉCNICA

Atalanta x Milan

Campeonato Italiano

Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, Itália

Data/Horário: 28 de outubro de 2025, 16h45