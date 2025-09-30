Atalanta x Club Brugge: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30) pela Champions League Atalanta e Brugge jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 30.09.25 12h45 Enquanto Atalanta foi goleada pelo PSG em sua estreia pela Champions, Brugge goleou Mônaco (X/ @Atalanta_BC) Atalanta x Club Brugge disputam hoje, terça-feira (30/09), a 2° rodada da Champions League. O jogo inicia às 13h45 (horário de Brasília), no Estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo, Itália. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Atalanta x Brugge ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Space e pela Max, a partir das 13h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em suas estreias pela Liga dos Campeões, a Atalanta foi goleada pelo PSG por 4 a 0 e o Brugge goleou o Mônaco por 4 a 1. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (30/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Champions League e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta terça-feira Atalanta x Brugge: prováveis escalações Atalanta: Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta; De Ketelaere, Sulemana; Krstovic. Brugge: Jackers; Sabbe, Ordonez, Mechele, Meijer; Stankovic, Vanaken; Forbs, Sandra, Tzolis; Tresoldi. FICHA TÉCNICA Atalanta x Club Brugge Champions League Local: Estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo, Itália Data/Horário: 30 de setembro de 2025, 13h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Club Brugge Atalanta Champions League jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL AFC Champions League Al-Ittihad x Shabab Al-Ahli: onde assistir e escalações do jogo hoje (30) pela Liga dos Campeões AFC Al Ittihad e Shabab Al Ahli jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo 30.09.25 14h15 Liga dos Campeões Atalanta x Club Brugge: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30) pela Champions League Atalanta e Brugge jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 30.09.25 12h45 Liga dos Campeões Kairat x Real Madrid: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30/09) pela Champions League Kairat e Real Madrid jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 30.09.25 12h45 Futebol Copa Verde: CBF deve fazer mudanças na competição e recriar a Copa Norte em 2026; saiba detalhes Reforma do torneio prevê cotas de premiação milionárias e mais clubes participantes 30.09.25 12h09 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (30/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Champions League e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta terça-feira 30.09.25 7h00 Futebol Copa Verde: CBF deve fazer mudanças na competição e recriar a Copa Norte em 2026; saiba detalhes Reforma do torneio prevê cotas de premiação milionárias e mais clubes participantes 30.09.25 12h09 Setembro Azul Corinthians se torna o primeiro clube brasileiro a batizar jogadores em Libras Ação faz parte do Setembro Azul e promove inclusão de pessoas surdas no futebol 30.09.25 8h55 AINDA DÁ 'Hoje a equipe provou ter condição', diz Márcio Fernandes após vitória sobre o Criciúma Márcio também destacou a superação do elenco diante de seis desfalques, que ele considera “talvez os de maior qualidade técnica do nosso time” 28.09.25 20h19