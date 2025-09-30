Atalanta x Club Brugge: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30) pela Champions League

Atalanta x Club Brugge disputam hoje, terça-feira (30/09), a 2° rodada da Champions League. O jogo inicia às 13h45 (horário de Brasília), no Estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo, Itália. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Atalanta x Brugge ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Space e pela Max, a partir das 13h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias pela Liga dos Campeões, a Atalanta foi goleada pelo PSG por 4 a 0 e o Brugge goleou o Mônaco por 4 a 1.

Atalanta x Brugge: prováveis escalações

Atalanta: Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta; De Ketelaere, Sulemana; Krstovic.

Brugge: Jackers; Sabbe, Ordonez, Mechele, Meijer; Stankovic, Vanaken; Forbs, Sandra, Tzolis; Tresoldi.

FICHA TÉCNICA

Atalanta x Club Brugge

Champions League

Local: Estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo, Itália

Data/Horário: 30 de setembro de 2025, 13h45