Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Atalanta x Club Brugge: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30) pela Champions League

Atalanta e Brugge jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

Thalles Leal
fonte

Enquanto Atalanta foi goleada pelo PSG em sua estreia pela Champions, Brugge goleou Mônaco (X/ @Atalanta_BC)

Atalanta x Club Brugge disputam hoje, terça-feira (30/09), a 2° rodada da Champions League. O jogo inicia às 13h45 (horário de Brasília), no Estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo, Itália. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Atalanta x Brugge ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Space e pela Max, a partir das 13h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias pela Liga dos Campeões, a Atalanta foi goleada pelo PSG por 4 a 0 e o Brugge goleou o Mônaco por 4 a 1.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (30/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Séries A e B do Brasileirão, Champions League e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta terça-feira

Atalanta x Brugge: prováveis escalações

Atalanta: Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta; De Ketelaere, Sulemana; Krstovic.

Brugge: Jackers; Sabbe, Ordonez, Mechele, Meijer; Stankovic, Vanaken; Forbs, Sandra, Tzolis; Tresoldi.

FICHA TÉCNICA
Atalanta x Club Brugge
Champions League
Local: Estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo, Itália
Data/Horário: 30 de setembro de 2025, 13h45

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Club Brugge

Atalanta

Champions League

jogos de hoje
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

AFC Champions League

Al-Ittihad x Shabab Al-Ahli: onde assistir e escalações do jogo hoje (30) pela Liga dos Campeões AFC

Al Ittihad e Shabab Al Ahli jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo

30.09.25 14h15

Liga dos Campeões

Atalanta x Club Brugge: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30) pela Champions League

Atalanta e Brugge jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

30.09.25 12h45

Liga dos Campeões

Kairat x Real Madrid: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30/09) pela Champions League

Kairat e Real Madrid jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

30.09.25 12h45

Futebol

Copa Verde: CBF deve fazer mudanças na competição e recriar a Copa Norte em 2026; saiba detalhes

Reforma do torneio prevê cotas de premiação milionárias e mais clubes participantes

30.09.25 12h09

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (30/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Brasileirão, Champions League e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta terça-feira

30.09.25 7h00

Futebol

Copa Verde: CBF deve fazer mudanças na competição e recriar a Copa Norte em 2026; saiba detalhes

Reforma do torneio prevê cotas de premiação milionárias e mais clubes participantes

30.09.25 12h09

Setembro Azul

Corinthians se torna o primeiro clube brasileiro a batizar jogadores em Libras

Ação faz parte do Setembro Azul e promove inclusão de pessoas surdas no futebol

30.09.25 8h55

AINDA DÁ

'Hoje a equipe provou ter condição', diz Márcio Fernandes após vitória sobre o Criciúma

Márcio também destacou a superação do elenco diante de seis desfalques, que ele considera “talvez os de maior qualidade técnica do nosso time”

28.09.25 20h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda