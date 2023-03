Assistir ao vivo sorteio da Copa do Brasil: Remo Paysandu e Águia conhecem adversários

Chegou o dia! Nesta quarta-feira (29), a partir das 14h, na Sede da CBF, Remo, Paysandu e Águia de Marabá conhecerão seus adversários na terceira fase da Copa do Brasil. Quem passar de fase garante o valor de R$3.3 milhões em cota.

Os clubes paraenses estão no Pote 2. Remo e Águia de Marabá estão na competição desde o início. O Leão Azul eliminou o Vitória-ES e o São Luiz-RS, já o Águia despachou o Botafogo-PB e o Goiás-GO. O Paysandu ocupa a terceira vaga dos paraenses por ter conquistado o título da Copa Verde do ano passado.

Leão, Papão e Azulão podem enfrentar grandes clubes do futebol brasileiro, como as equipes que estão na disputa da Copa Libertadores, como o Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Atlético-MG, Fluminense. Essas agremiações fazem parte do Pote 1.

O sorteio de hoje também definirá os mandos de campo dos jogos. Diferente das duas primeiras fases, a terceira terá jogo de ida e volta. A tendência é que as partidas das três equipes paraenses sejam disputadas no novo Mangueirão.

Times do Pote 1 encaram os times do Porte 2

Pote 1: Flamengo, Palmeiras, Athletico-PR, Atlético-MG, São Paulo, Fluminense, Fortaleza, Corinthians, Santos, Internacional, Grêmio, América-MG, Bahia, Botafogo, Cruzeiro e Coritiba.

Pote 2: Sport, CRB, CSA, Náutico, Remo, Tombense, Brasil de Pelotas, Paysandu, ABC, Ituano, Botafogo-SP, Volta Redonda, Ypiranga-RS, Nova Iguaçu, Maringá e Águia de Marabá-PA.