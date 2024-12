Artur Jorge revela sondagens de times brasileiros e insinua não ter sido valorizado no Botafogo

O técnico Artur Jorge terminará o ano sem confirmar os seus próximos passos na carreira após conquistar o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores pelo Botafogo. O treinador revelou ter recebido sondagens de clubes brasileiros, mas optou por despistar sobre o futuro. A saída do clube alvinegro já é dada como certa, e o Al-Rayyan, do Catar, aparece como o provável destino.



"Valorização que deve ser reconhecida. Nesta altura, tivemos algumas abordagens, não só na parte final do campeonato. A partir mais ou menos da semifinal contra o Peñarol, começamos alguns contatos sobre possibilidades, equipes que possam demonstrar curiosidade sobre a minha posição. Tivemos equipes brasileiras, portuguesas e do Oriente Médio", diz o treinador ao site Mais Futebol, de Portugal.



Com a declaração, Artur Jorge insinua que o Botafogo não deu a valorização que merecia após levar o clube aos dois títulos mais importantes do país. Uma reunião com John Textor era esperada, mas, ao que tudo indica, nunca aconteceu. As conquistas renderam ao treinador um bônus de R$ 17 milhões. O clube considerava o valor suficiente para a permanência do comandante, que esperava por um momento salarial.

Como as partes não chegaram a um acordo, Artur Jorge, que continua com vínculo com o Botafogo até o fim de 2025, já vê sua saída com certa, o que foi indicado pelo próprio Textor. "O Botafogo continua com contrato com o atual treinador e ainda não começamos a entrevistar candidatos para substituição. As primeiras entrevistas estão previstas para começar esta semana. Feliz ano novo a todos", disse o dirigente em uma postagem no Instagram.

Com uma proposta ventosa do Al-Rayyan, a expectativa é que Artur Jorge defina seu fruto nos próximos dias. O treinador, no entanto, praticamente descartou retornar ao futebol português. "Não é minha prioridade voltar a Portugal. Voltar a Portugal seria apenas para Benfica, Porto ou Sporting", completou.

Ele também se mostrou realizado profissionalmente. "Vou trabalhar para poder ter um ano tão bom como foi em 2024, o melhor ano da minha carreira. Em dois países diferentes, conquistei três títulos. Foi um ano de grande felicidade pessoal", concluiu.

A espera de um novo técnico, o Botafogo tem estreia prevista no Campeonato Carioca para o dia 12 de janeiro, diante do Maricá, no Engenhão.