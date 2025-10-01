Arsenal x Olympiacos: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01/10) pela Champions League

Arsenal x Olympiacos disputam hoje, quarta-feira (01/10), a 2° rodada da Champions League. O jogo acontece às 16h (horário de Brasília), no Estádio Emirates, em Londres, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Arsenal x Olympiacos ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Max, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Durante a primeira rodada da Champions League, o Arsenal venceu o Athletic Bilbao por 2 a 0 e o Olympiacos empatou sem gols com o Pafos.

Arsenal x Olympiacos: prováveis escalações

Arsenal: David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel, Myles Lewis-Skelly; Martin Ødegaard, Martin Zubimendi, Mikel Merino; Bukayo Saka, Viktor Gyokeres e Gabriel Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.

Olympiacos: Paschalakis; Rodinei, Retsos, Lorenzo Pirola, Francisco Ortega; Garcia, Hezze; Strefezza, Chiquinho, Podence; Ayoub El Kaabi. Técnico: Jose Luis Mendilibar.

FICHA TÉCNICA

Arsenal x Olympiacos

Champions League

Local: Estádio Emirates, em Londres, Inglaterra

Data/Horário: 01 de outubro de 2025, 16h