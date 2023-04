Após vitória do Flamengo no Fla-Flu, torcedor é morto na saída do Maracanã; saiba mais

O Flamengo derrotou o Fluminense, no jogo de ida da final do Campeonato Carioca, no último sábado (1°). Mas o clássico será lembrado pela violência fora de campo. Dois torcedores do Fluminense foram baleados, na saída do Maracanã. Um deles morreu, já o outro encontra-se hospitalizado. O autor dos disparos foi preso.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma ocorrência foi registrada às 23h16, por causa de uma vítima baleada na rua Isidro de Figueiredo. Já no local, os socorristas constataram o óbito de um homem de 40 anos.

Na confusão, um segundo torcedor do Fluminense foi baleado. O mesmo foi levado para o atendimento de emergência em um hospital particular da região. As últimas notícias eram de que o tricolor, que está em estado grave, sofreu três perfurações e passaria por cirurgia na madrugada.

O atirador foi encaminhado primeiro para a 19ª D.P, na Tijuca. Em seguida, foi para a Delegacia de Homicídios, na Barra da Tijuca. O Globo Esporte do Rio de Janeiro apurou que, em depoimento, o atirador relatou uma discussão no bar, da qual ele não participou em um primeiro momento. Mas foi atingido por uma garrafa e revidou com os tiros.