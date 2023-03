Flamengo: clube chega a um acordo com Matheus Uribe, do Porto, e busca liberação imediata

O Flamengo conseguiu chegar aos termos finais na negociação com o volante colombiano Matheus Uribe, que atualmente joga no Porto, de Portugal. O clube rubro-negro e o atleta já chegaram a um acordo e agora as negociações serão feitas com o time português, na expectativa de uma liberação imediata do atleta.

Com contrato até o fim de julho de 2023, Mateus Uribe é titular absoluto no Porto e coleciona diversos títulos na carreira, entre eles uma Libertadores, dois títulos de Campeão Português e uma Recopa. O jogador já pode assinar um pré-contrato com outros clubes, tendo em vista que seu vínculo já está para chegar ao fim.

As condições para a vinda de Uribe já foram acertadas entre o jogador e o clube, inclusive financeiramente, um dos maiores empecilhos para a negociação, além do tempo de contratação. Resta ao Flamengo tentar realizar a chegada antecipada do volante no clube, que estreia no Campeonato Brasileiro no dia 15 de abril.

Flamengo no Cariocão

Antes disso, o Flamengo precisa se concentrar para o confronto do próximo domingo (19), quando enfrenta o Vasco, pela semifinal do Campeonato Carioca. O primeiro jogo da semifinal foi vencido pelo rubro-negro, pelo placar de 3 a 2, com diversas falhas de zagueiros de ambos os clubes.

A permanência do técnico Vítor Pereira é incerta, tendo em vista que o português vem tendo péssimos resultados à frente do clube carioca. São quatro títulos perdidos em menos de três meses, com eliminação precoce no Mundial de Clubes para o Al-Hilal e derrota para o Fluminense na última rodada da fase de pontos corridos do Cariocão, rendendo ao maior rival o título de campeão da Taça Guanabara.

(*Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)