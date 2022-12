Após tricampeonato da Copa do Mundo, argentinos tatuam taça e rosto de Lionel Messi; veja mais

Para a Argentina, a vitória sobre a França na final da Copa do Mundo marcou o fim de uma espera de 36 anos sem títulos mundiais. Desde o bicampeonato em 1986, comandado por Diego Armando Maradona, os hermanos aguardavam ansiosamente o triunfo, que veio coroar a passagem de seu maior ídolo da atualidade, o atacante Lionel Messi.

A imagem do astro do título é uma das mais vistas ao redor do mundo e a sua importância na conquista é tamanha que muitos fãs não perderam tempo e imortalizaram a cena do craque levantando a taça. Por todo o país, milhares de torcedores estão tatuando a conquista, seja com a foto da taça, seja com a foto de Messi ou os dois: o importante é eternizar uma das maiores conquistas do futebol de todos os tempos.

Nicolas Rechanik, um torcedor argentino, não perdeu tempo e riscou a pele assim que foi possível. “Fiz a tatuagem como um sinal de agradecimento a Messi, ao que ele representa. Na verdade, ao que toda essa seleção representa”, diz. Assim como ele, outro compatriota não resistiu à conquista. Ariel Sacchi escolheu tatuar uma carta de cinco copas por conta das cinco participações de Lionel Messi em mundiais.

E como não poderia deixar de ser, o camisa 10 beija a cobiçada taça ao centro do desenho. “Decidi tatuar o Leo porque ele deu a maior alegria que os argentinos podem ter. Acho que ele merecia muito, ainda mais por ter tentado tantas vezes... é algo lindo!”, explica. A velocidade com que os desenhos se multiplicam entre os argentinos é impressionante.

O assunto Copa do Mundo literalmente deixa marcas na pele, que se materializam nas mais diversas formas, cores e tamanhos. Em comum, muitas delas estampam a Taça ou o rosto Messi, o herói do título. Alma Ocampo, uma torcedora de 20 anos que joga futebol desde pequena, diz que a tatuagem foi um ato de rebeldia em um momento de adversidade.

“Foi uma promessa da primeira partida, quando a Argentina perdeu para a Arábia Saudita e todos perderam um pouco da fé. Eu disse que estava segura que íamos ganhar e que tatuaria a taça e a data do título", encerra.