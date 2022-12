Copa do Mundo de 2022: Após eliminação, Richarlison tatua rostos de Neymar e Ronaldo nas costas

A Copa do Mundo de 2022 acabou de uma forma ruim para a Seleção Brasileira. Mas um dos destaques do Brasil no torneio, o atacante Richarlison, quis gravar o momento na pele. O jogador fez uma tatuagem com os rostos dele, de Neymar e Ronaldo Fenômeno nas costas.

O centroavante vai praticamente fechar o espaço das costas com as imagens. Acima, o jogador vai tatuar uma frase de Pelé, com a assinatura do Rei: "Você fez o Brasil sorrir". Abaixo, um garoto com a camisa de Richarlison, segurando uma bola de futebol.

A novidade foi anunciada por Richarlison, que replicou um vídeo do tatuador Dom Tattoo no perfil pessoal no Instagram. Nas imagens, é possível ver apenas o decalque do desenho, feito antes da tatuagem, para marcar o traço.

Richarlison terminou a Copa do Mundo como artilheiro do Brasil. Ele marcou três gols em quatro partidas disputadas, o último na goleada de 4 a 1 sobre a Coreia do Sul nas oitavas de final.