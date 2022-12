Copa do Mundo 2022: Richarlison sofreu lesão muscular na partida contra a Croácia

O atacante Richarlison saiu de campo sentindo a perna no jogo que marcou a eliminação do Brasil diante da Croácia, nas quartas de finais da Copa do Mundo do Catar. Após algumas avaliações, o jogador foi diagnosticado com uma lesão no tendão da coxa,

Segundo o site “The Athletic”, Richarlison fez exames de imagem e agora ele e o Tottenham, clube do jogador, aguardam os resultados para saberem o grau da lesão.

VEJA MAIS

O atacante sentiu a lesão durante o jogo contra a Croácia. Mesmo com dores, o jogador ficou até os 38 minutos do segundo tempo em campo, quando Tite o substituído pelo centroavante Pedro.

A expectativa é de que na próxima segunda-feira (19) ele já esteja presente no centro de treinamento para voltar a treinar com a equipe do Tottenham.

Na Copa, Richarlison fez três gols para o Brasil, dois contra a Sérvia e um contra a Coreia do Sul, com isso, o jogador foi o artilheiro da Seleção na competição.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)