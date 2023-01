Após proposta da FIFA, estádio em Cabo Verde adota nome de Pelé

O principal estádio de Cabo Verde, país africano, será o primeiro a adotar o nome de Pelé. No velório do Rei do Futebol, o presidente da FIFA, Gianno Infantino, disse que gostaria de ver o nome do ex-jogador em palcos esportivos de todos os países.

O primeiro-ministro de Cabo Verde, José Ulisses Correia e Silva, anunciou, nesta quarta-feira (4), que o Estádio Nacional do país mudará o nome para Estádio Pelé.

Vale lembrar, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, morreu na última quinta-feira (29), aos 82 anos. O ídolo brasileiro lutava o câncer no cólon, internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Confira o comunicado do primeiro-ministro de Cabo Verde:

"Cabo Verde e Brasil têm uma história e cultura que andam de mãos dadas, considerando que são dois países irmãos, ligados pela língua e por identidades muito similares.

E com o desaparecimento físico de Edson Arantes de Nascimento, O Rei Pelé, nascido cidadão brasileiro, ele que cedo se transformou numa figura planetária, ícone de massas demonstrando que o Desporto tem o poder de unir o mundo, agora é nosso desejo homenagear-lhe.

Pelé foi e será sempre uma referência no Brasil, na nossa lusofonia e todo resto do mundo, sendo um ídolo que liga várias gerações.

Como homenagem e reconhecimento a esta figura que nos engrandece a todos, manifesto a intenção de nomear o nosso estádio nacional, como “Estádio Pelé”, numa iniciativa ao qual, acredito, que vários países pelo mundo nos acompanhará.

Já comunicámos à FIFA a nossa intenção, por ter sido essa instituição a lançar o repto e almejamos poder concretizar brevemente este ato simbólico.

