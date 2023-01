Rodrygo salva Real Madrid com golaço e homenageia Pelé; vídeo

Foi no sufoco, mas o Real Madrid venceu o Cacereño - equipe da quarta divisão espanhola - e avançou de fase na Copa do Rei da Espanha. O único gol da partida foi marcado pelo brasileiro Rodrygo, ex-Santos, que homenageou Pelé, enterrado nesta terça-feira (3), na cidade santista.

Na comemoração, o característico salto e o soco no ar do Rei do Futebol. O atleta não pôde vir ao Brasil durante as homenagens a Pelé devido aos compromissos com o Real Madrid pela La Liga e Copa do Rei.