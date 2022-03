Após derrota para o Internacional, técnico da Esmac crítica arbitragem: ‘Ruim e frouxa’

A Esmac amargou a segunda derrota seguida no Campeonato Brasileiro feminino A1, a primeira em casa, neste domingo (13), no Baenão. A equipe paraense não resistiu a pressão do Internacional e tomou quatro gols. O técnico do time Mercy Nunes lamentou o resultado e disse que, apesar disso, o time fez uma boa partida.

“Ficamos tristes com o resultado da partida, pois jogamos bem, o placar mostrou uma superioridade total do Inter e não foi assim. Com a chuva, o campo ficou pesado e o nosso time é leve, de velocidade. O gramado nos tirou essas qualidades. No segundo tempo ficamos mais com a bola e criamos várias chances, mas não marcamos. O Inter nos deu a bola e optou pelo contra-ataque. Eles foram mais efetivos”, analisou Mercy.

Além do resultado, outra coisa que não agradou o técnico foi a arbitragem. Segundo o treinador, a árbitra Eleine da Silva Melo errou algumas vezes dentro de campo, como, por exemplo, quando não expulsou uma atleta do Inter, que, segundo ele, “agrediu com um chute nossa atleta no chão''.

“O quarto árbitro chamou a árbitra, solicitou a expulsão, ela ignorou e não expulsou, deu o cartão amarelo para a nossa atleta que foi agredida e ainda deu a falta contra nós. A gente entrava duro, ela marcava, eles entravam, seguia o jogo. O Inter é uma equipe de grande estrutura e atletas de porte físico, o que ajudou no estado do gramado, e de muita qualidade. O ponto negativo ao meu ver foi essa arbitragem ridícula, ruim e frouxa”, declarou Mercy.

Com dois jogos e duas derrotas, a Esmac está na lanterna da competição. Já foram seis gols sofridos e nenhum marcado. O Brasileirão Feminino A1 terá 15 rodadas, as oito melhores passam de fase e as quatro piores caem para a Série A2.

Agenda

O próximo jogo da Esmac será no domingo (20), às 15h, contra o Kindermann-SC, no Estádio Carlos Alberto Costa Neves, na cidade de Caçador (SC).