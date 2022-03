Esmac é goleada pelo Internacional-RS no Baenão e amarga a lanterna no Brasileirão Feminino; vídeo

No seu primeiro jogo em Belém na elite do futebol nacional, a Esmac foi goleada na tarde deste domingo (13), pelo Internacional-RS, no Estádio Baenão. A equipe colorada não tomou conhecimento e venceu o time de Ananindeua pelo placar de 4 a 0, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A1.

VEJA MAIS

Com a goleada sofrida dentro de casa, a Esmac amarga a lanterna da competição nacional com dois jogos e duas derrotas, seis gols sofridos e nenhum marcado. A elite do Brasileirão Feminino em 2022 terá 15 rodadas, as oito melhores passam de fase e as quatro piores caem para a Série A2.

O jogo

Em um jogo que quase não ocorreu por conta das dificuldades em arrumar patrocínio para o pagamento do aluguel do estádio, a Esmac recebeu as meninas do Inter. Mas na estreia em Belém não foi como o clube paraenses esperava.

Partida paralisada

Com um primeiro tempo com forte chuva de Belém, a bola não rolou no gramado do Baenão. O jogo chegou a iniciar, mas aos 21 minutos a árbitra Elaine da Silva Melo paralisou a partida, já que a bola não estava rolando com o gramado encharcado. Após 14 minutos, a chuva diminuiu, a drenagem do Baenão ajudou e o jogo foi reiniciado, mas o placar não foi alterado na primeira etapa.

Etapa final

Já no segundo tempo o Inter voltou com tudo e abriu o placar logo no início. Aos dois minutos Duda recebeu na direita, se livrou da marcação e chutou bonito, no ângulo direito, sem chance para a goleira da Esmac.

A equipe paraense foi para cima em busca do empate, teve chances, mas não conseguiu passar pela goleira colorada. Em um contra-ataque pela direita, a bola foi cruzada para Mai, que recebeu livre e mandou na gaveta, ampliando o placar no Baenão.

Veja as fotos da partida

Esmac x Internacional Cristino Martins / O Liberal Cristino Martins / O Liberal Cristino Martins / O Liberal Cristino Martins / O Liberal Cristino Martins / O Liberal Cristino Martins / O Liberal Cristino Martins / O Liberal Cristino Martins / O Liberal Cristino Martins / O Liberal Cristino Martins / O Liberal Cristino Martins / O Liberal Cristino Martins / O Liberal Cristino Martins / O Liberal Cristino Martins / O Liberal Cristino Martins / O Liberal Cristino Martins / O Liberal Cristino Martins / O Liberal Cristino Martins / O Liberal Cristino Martins / O Liberal

Letais

O técnico Mercy, da Esmac, mexeu na equipe e o time evoluiu, pressionou, mas não conseguiu diminuir o marcador. Já pelo lado do Inter, os contra-ataques eram mortais. Biazinha, que tinha acabado de entrar, foi lançada na direita, apostou corrida com a defensora da Esmac, entrou na área e encheu o pé, fazendo o terceiro, aos 33 minutos.

A Esmac não teve mais forças para reagir e permitiu o quarto gol. Após passe na medida, Mileninha teve calma para avançar e tocar na saída da goleira da Esmac, fechando o marcador.

Agenda

O próximo compromisso da Esmac será no domingo (20), às 15h, contra o Kindermann-SC, no Estádio Carlos Alberto Costa Neves, na cidade de Caçados (SC). Já o Inter recebe o São Paulo-SP, no dia 21, às 20h, no Beira-Rio.