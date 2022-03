Com gramado do Baenão encharcado, jogo entre Esmac e Internacional-RS é paralisado; vídeo

A Esmac recebe o Internacional-RS pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro A1, no Baneão, em Belém. A forte chuva que caiu na cidade de Belém atrapalhou o andamento da partida. O jogo iniciou, porém a árbitra Eleine da Silva Melo, paralisou a partida aos 21 minutos do primeiro jogo.

Após 14 minutos de paralisação as equipes retonaram ao gramado e a partida foi reiniciada. É a estreia da Esmac jogando em Belém na elite do futebol brasileiro.