Esmac perde na estreia da Série A1 do Brasileiro feminino; saiba mais

Jogando no estádio Fonte Luminosa, em Araraquara, a Esmac fez sua estreia na Série A1 do Campeonato Brasileiro, a principal divisão do futebol feminino nacional. O adversário do primeiro compromisso foi a Ferroviária, que acabou se sobrepondo ao time do técnico Mercy Nunes, e venceu por 2 a 0.

A partida começou em franco equilíbrio, com metade das ações para cada lado e leve superioridade nas finalizações da Ferroviária. A abertura do placar saiu depois de cobrança de escanteio de Suzana, que resvalou em Luana, para o arremate de Camila, 1 a 0. O placar vantajoso ao time da Ferroviária fez as ações se equilibrarem pelo restante do primeiro tempo, que terminou em desvantagem à Esmac.

O segundo gol, que decretou a vitória da Ferroviária aconteceu aos 38 minutos da etapa complementar, após um cruzamento pela direita que alcançou a grande área. A bola bateu no braço da atleta da Esmac, tendo a árbitro Adeli Mara Monteiro assinado a penalidade máxima. Na cobrança, Lari chutou com tranquilidade, sem chance de defesa para a goleira Letícia, pondo a Ferroviária na frente do placar.

Sem poder de reação, a Esmac passou a se lançar na frente em busca do empate. A arbitragem levou a partida até os 50 minutos, mas o placar terminou desfavorável para a Esmac, que estreia perdendo por 2 a 0. Na próxima rodada, a Esmac enfrenta o Internacional, no dia 13 de março.