Após derrota, chances de classificação do Castanhal na Série D caem para 37%, aponta site

A derrota do Castanhal diante do Fluminense-PI no último final de semana, pela 13ª rodada da primeira fase da Série D, deixou o Japiim da Estrada em situação complicada na Quarta Divisão. Pelo menos é o que afirmam os matemáticos. De acordo com as projeções feitas pelo site Chance de Gol, a equipe aurinegra tem apenas 37% de probabilidade de avançar à próxima etapa do campeonato.

Segundo o levantamento feito pelo site, o Castanhal não é favorito para se classificar na Série D. As equipes com mais chances de passar à próxima fase do torneio são Pacajus e Fluminense-PI. Vale lembrar que Moto Club-MA e Tocantinópolis-TO já estão com vaga garantida nos mata-matas.

Para se classificar à segunda fase da Série D, o Castanhal depende só de si. No entanto, a missão não parece ser nada fácil. A equipe aurinegra precisa vencer o líder do Grupo A2, o Moto Club-MA, fora de casa, no domingo (17). Caso não conquiste a vitória diante do rubro-negro maranhense, o Japiim precisa torcer por um combinação de resultados.

Uma desclassificação precoce do Castanhal na competição significaria a equipe a ausência de calendário no segundo semestre de 2023. Por não ter alcançado uma das quatro primeiras posições no estadual deste ano, o Japiim não se classificou para a Série D da próxima temporada. Para garantir um calendário movimentado no ano que vem, o Japiim precisa conquistar o acesso à Série C nesta temporada.

Castanhal e Moto Club-MA se enfrentam neste domingo, às 15h, no estádio Nhozinho Santos, em São Luís, pela 15ª rodada da Série D de 2022.