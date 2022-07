Reunião na CBF define premiações na Série D do Brasileirão; cota mínima é de R$ 120 mil

Tuna e Castanhal, equipes paraenses que disputam a Série D do Brasileirão, vão receber um suporte financeiro da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Uma reunião realizada nesta terça-feira (5) na sede da entidade, no Rio de Janeiro, decidiu as premiações para cada equipe que disputa o torneio. Cada um dos 64 clubes participantes da competição vão receber, pelo menos, R$ 120 mil.

Na reunião, ficou acordado também que as equipes classificadas à segunda fase receberão um incentivo maior: R$ 150 mil. A premiação para o campeão será de R$ 500 mil e para o vice R$ 300 mil.

No encontro dos clubes da Série D com a CBF ainda foram debatidas as questões de transmissões das partidas, a utilização do VAR em jogos do torneio e também a problemática da manipulação de resultados envolvendo partidas da competição.

Sobre esse assunto, ficou decidido que a partir das quartas de final as partidas terão VAR. Além disso, já na próxima fase, todo trio de arbitragem será de fora do Estado (atualmente somente o árbitro não é local).