Série D: Castanhal leva gol nos acréscimos e deixa escapar a vitória contra o Pacajus-CE na Curuzu

A 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D foi de tropeço do Castanhal, na tarde deste domingo (10), dentro do Estádio da Curuzu. O Japiim da Estrada empatou em 1 a 1 com o Pacajus-CE, adversário direto por uma vaga na próxima fase e retornou ao G4, porém, tudo será decidido na última rodada, no próximo domingo (17).

O gol do Castanhal foi marcado pelo atacante Welthon, aos 14 minutos da primeira etapa, aproveitando desvio na área e na marca do pênalti mandou para as redes do Pacajus. Mas no decorrer da partida a equipe castanhalense abusou de perder gols. Foram várias chances criadas com o Japiim falhando na hora da finalização.

Na volta para o segundo tempo o Castanhal perdeu espaço e o Pacajus buscando o empate. A equipe nordestina criou bastante e não conseguia concluir, já o Japiim tentava explorar os contra-ataques.

Mas no fim da partida a equipe aurinegra acabou vacilando e foi punida. O Pacajus empatou a empatou a partida já nos acréscimos, aos 49 do segundo tempo, em uma falha de marcação da defensiva do Castanhal. A bola foi levantada na área, a zaga ficou olhando a bola subir e André Cassado, na segunda trave, cabeceou sozinho e empatou o jogo.

Com o empate o castanhal chegou aos 17 pontos e retornou ao G4, na quarta posição, com a mesma pontuação do Fluminense-PI, terceiro colocado e do Pacajus-CE e Juventude Samas. Na última rodada, marcada para o próximo domingo, o Japiim terá pela frente o líder do grupo, o Moto Club-MA, fora de casa e precisa vencer para avançar para a segunda fase.