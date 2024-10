Após decisão do STJD, FPF divulga tabela atualizada e novas datas da semifinal do Parazão B2

A terceira divisão do Campeonato Paraense, conhecida como Parazão B2, deve refazer os jogos da semifinal desta edição, após a homologação, por parte do Superior Tribunal de Juistiça Desportiva (STJD), da ação movida por Tiradentes, Gavião Kyikateje e Fonte Nova, contra Pedreira e Tesla, por suposto uso irregular de atletas na competição. Com isso, a semifinal será refeita, alterando diretamente a decisão dos clubes que ascendem ao Parazão B1, a Segundinha, já em andamento desde o último dia 7.

Diante da ação, o caso foi parar na Corte Desportiva, que concedeu no dia 5 de setembro um efeito suspensivo, impedindo a homologação dos resultados das semifinais e da final da Série B2 do Paraense. Com isso, Amazônia e Pedreira não poderão estrear na Série B1. Pedreira e Tesla foram punidos, o Pedreira com a perda de seis pontos e o Tesla com a perda de três. Assim, após a decisão, coube à FPF refazer a tabela de jogos, que agora terá os seguintes confrontos na semifinal:

- Amazônia x Pedreira;

- Tiradentes x Fonte Nova.

A primeira rodada foi marcada para o dia 3 de outubro, às 9h30. Fonte Nova e Tiradentes se enfrentarão no Campo 1 do Ceju, enquanto Pedreira e Amazônia duelam no estádio Francisco Vasques. Já o retorno ficou marcado para o dia 7. Tiradentes e Fonte Nova jogam às 9h30, enquanto Amazônia e Pedreira se enfrentam às 15h30. Os dois jogos serão realizados no Campo 1 do Ceju.

Coma nova pontuação, a equipe do Tiradentes passou a figurar no primeiro lugar do grupo B, porém, para se definir o segundo colocado e, por consequência, o segundo classificado do grupo para a fase seguinte, se fez necessário aplicar os critérios de desempate no regulamento da competição, já que Pedreira, Tesla e Gavião obtiveram a mesma pontuação (01 ponto cada).

Mesmo assim, o Pedreira acabou permanecendo como o segundo colocado e poderá disputar novamente uma vaga no Parazão B1. A FPF ainda não divulgou as datas da final da terceira divisão do Campeonato Paraense.