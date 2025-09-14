Ancelotti impõe condição para Neymar disputar a Copa de 2026: 'estar pronto em junho' O técnico evitou dar garantias sobre convocações nas próximas Datas Fifa, mas ressaltou que a ausência em amistosos não elimina a possibilidade de levar o jogador ao Mundial O Liberal 14.09.25 17h11 Ancelotti quer Neymar na seleção, desde que o craque esteja 100%. (@rafaelribeirorio I CBF) Carlo Ancelotti deixou claro: Neymar só terá espaço na Seleção se estiver em plena forma. Em entrevista ao jornal francês L’Équipe, o treinador do Brasil destacou a importância do atacante, mas foi firme ao dizer que não basta ter talento — é preciso estar “100% fisicamente, não 80%”. O técnico evitou dar garantias sobre convocações nas próximas Datas Fifa, mas ressaltou que a ausência em amistosos não elimina a possibilidade de levar o jogador ao Mundial. “O objetivo dele deve ser estar pronto em junho de 2026. Não importa se estará na seleção em outubro, novembro ou março”, disse o italiano. A Seleção terá compromissos em outubro contra Coreia do Sul e Japão, seguidos de novas janelas em novembro e março. Ancelotti reforçou que sua escolha nas convocações se baseia em critérios técnicos e físicos. Na lista mais recente, Neymar ficou de fora. VEJA MAIS Ancelotti explica mudanças na seleção e diz que 70 jogadores são avaliados para a Copa A tendência é que Ancelotti promova mudanças em todos os setores da equipe após a vitória sobre o Chile Ancelotti faz 'mistério' sobre a seleção para despedida nas Eliminatórias O técnico italiano não deu pistas de quais jogadores vai colocar em campo na equipe titular. Ancelotti diz que decisão técnica deixou Neymar fora da convocação da seleção brasileira Ancelotti optou por não entrar em polêmica sobre declaração de Neymar Desde que deixou o campo lesionado contra o Uruguai, em 2023, o atacante não voltou a vestir a camisa da Seleção. Na época, o técnico ainda era Fernando Diniz. Depois de longa recuperação e passagem apagada pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, o camisa 10 acertou seu retorno ao Santos neste ano. Resposta de Neymar Questionado sobre a ausência na lista de Ancelotti, o craque do Peixe minimizou problemas físicos. “Foi só um edema no adutor, nada demais. Joguei normalmente depois. Acho que fiquei fora por opção técnica mesmo. É a opinião do treinador e respeito. Agora é torcer pela Seleção”, comentou após partida contra o Fluminense pelo Brasileirão. O que vem pela frente A Copa do Mundo de 2026 será disputada no México, Estados Unidos e Canadá, entre 11 de junho e 19 de julho. A convocação final da Seleção deve ocorrer em maio, ainda sem data confirmada pela CBF. Até lá, Neymar terá a missão de provar que pode chegar em forma para disputar mais um Mundial. Palavras-chave futebol neymar jr carlo ancelotti seleção brasileira copa do mundo de 2026 neymar na seleção brasileira jornal amazônia 