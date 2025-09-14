Ancelotti impõe condição para Neymar disputar a Copa de 2026: 'estar pronto em junho'

Carlo Ancelotti deixou claro: Neymar só terá espaço na Seleção se estiver em plena forma. Em entrevista ao jornal francês L’Équipe, o treinador do Brasil destacou a importância do atacante, mas foi firme ao dizer que não basta ter talento — é preciso estar “100% fisicamente, não 80%”.

O técnico evitou dar garantias sobre convocações nas próximas Datas Fifa, mas ressaltou que a ausência em amistosos não elimina a possibilidade de levar o jogador ao Mundial. “O objetivo dele deve ser estar pronto em junho de 2026. Não importa se estará na seleção em outubro, novembro ou março”, disse o italiano.

A Seleção terá compromissos em outubro contra Coreia do Sul e Japão, seguidos de novas janelas em novembro e março. Ancelotti reforçou que sua escolha nas convocações se baseia em critérios técnicos e físicos. Na lista mais recente, Neymar ficou de fora.

Desde que deixou o campo lesionado contra o Uruguai, em 2023, o atacante não voltou a vestir a camisa da Seleção. Na época, o técnico ainda era Fernando Diniz. Depois de longa recuperação e passagem apagada pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, o camisa 10 acertou seu retorno ao Santos neste ano.

Resposta de Neymar

Questionado sobre a ausência na lista de Ancelotti, o craque do Peixe minimizou problemas físicos. “Foi só um edema no adutor, nada demais. Joguei normalmente depois. Acho que fiquei fora por opção técnica mesmo. É a opinião do treinador e respeito. Agora é torcer pela Seleção”, comentou após partida contra o Fluminense pelo Brasileirão.

O que vem pela frente

A Copa do Mundo de 2026 será disputada no México, Estados Unidos e Canadá, entre 11 de junho e 19 de julho. A convocação final da Seleção deve ocorrer em maio, ainda sem data confirmada pela CBF. Até lá, Neymar terá a missão de provar que pode chegar em forma para disputar mais um Mundial.