Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Ancelotti impõe condição para Neymar disputar a Copa de 2026: 'estar pronto em junho'

O técnico evitou dar garantias sobre convocações nas próximas Datas Fifa, mas ressaltou que a ausência em amistosos não elimina a possibilidade de levar o jogador ao Mundial

O Liberal
fonte

Ancelotti quer Neymar na seleção, desde que o craque esteja 100%. (@rafaelribeirorio I CBF)

Carlo Ancelotti deixou claro: Neymar só terá espaço na Seleção se estiver em plena forma. Em entrevista ao jornal francês L’Équipe, o treinador do Brasil destacou a importância do atacante, mas foi firme ao dizer que não basta ter talento — é preciso estar “100% fisicamente, não 80%”.

O técnico evitou dar garantias sobre convocações nas próximas Datas Fifa, mas ressaltou que a ausência em amistosos não elimina a possibilidade de levar o jogador ao Mundial. “O objetivo dele deve ser estar pronto em junho de 2026. Não importa se estará na seleção em outubro, novembro ou março”, disse o italiano.

A Seleção terá compromissos em outubro contra Coreia do Sul e Japão, seguidos de novas janelas em novembro e março. Ancelotti reforçou que sua escolha nas convocações se baseia em critérios técnicos e físicos. Na lista mais recente, Neymar ficou de fora.

VEJA MAIS

image Ancelotti explica mudanças na seleção e diz que 70 jogadores são avaliados para a Copa
A tendência é que Ancelotti promova mudanças em todos os setores da equipe após a vitória sobre o Chile

image Ancelotti faz 'mistério' sobre a seleção para despedida nas Eliminatórias
O técnico italiano não deu pistas de quais jogadores vai colocar em campo na equipe titular.

image Ancelotti diz que decisão técnica deixou Neymar fora da convocação da seleção brasileira
Ancelotti optou por não entrar em polêmica sobre declaração de Neymar

Desde que deixou o campo lesionado contra o Uruguai, em 2023, o atacante não voltou a vestir a camisa da Seleção. Na época, o técnico ainda era Fernando Diniz. Depois de longa recuperação e passagem apagada pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, o camisa 10 acertou seu retorno ao Santos neste ano.

Resposta de Neymar

Questionado sobre a ausência na lista de Ancelotti, o craque do Peixe minimizou problemas físicos. “Foi só um edema no adutor, nada demais. Joguei normalmente depois. Acho que fiquei fora por opção técnica mesmo. É a opinião do treinador e respeito. Agora é torcer pela Seleção”, comentou após partida contra o Fluminense pelo Brasileirão.

O que vem pela frente

A Copa do Mundo de 2026 será disputada no México, Estados Unidos e Canadá, entre 11 de junho e 19 de julho. A convocação final da Seleção deve ocorrer em maio, ainda sem data confirmada pela CBF. Até lá, Neymar terá a missão de provar que pode chegar em forma para disputar mais um Mundial.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

neymar jr

carlo ancelotti

seleção brasileira

copa do mundo de 2026

neymar na seleção brasileira

jornal amazônia
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Campeonato Brasileiro

Vasco x Ceará: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/09) pelo Brasileirão

Vasco da Gama e Ceará jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

14.09.25 18h00

Campeonato Brasileiro Série B

Athletic x Botafogo SP: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/09) pela Série B

Athletic e Botafogo-SP jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

14.09.25 17h30

Futebol

Ancelotti impõe condição para Neymar disputar a Copa de 2026: 'estar pronto em junho'

O técnico evitou dar garantias sobre convocações nas próximas Datas Fifa, mas ressaltou que a ausência em amistosos não elimina a possibilidade de levar o jogador ao Mundial

14.09.25 17h11

Campeonato Brasileiro

São Paulo x Botafogo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/09) pelo Brasileirão

São Paulo e Botafogo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

14.09.25 16h30

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (14/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Brasileirão Feminino, Bundesliga, Série A argentina e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

14.09.25 7h00

Campeonato Brasileiro

Atlético-MG x Santos: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/09) pelo Brasileirão

Atlético MG e Santos jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

14.09.25 15h00

Futebol

'Payxão': estudo analisa performance da torcida do Paysandu nas arquibancadas

Tese da UFPA estudou o que move o torcedor bicolor e como as manifestações de apoio ao clube são realizadas

14.09.25 7h00

Campeonato Brasileiro

Bragantino x Sport Recife: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14/09) pelo Brasileirão

RB Bragantino e Sport Recife jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

14.09.25 10h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda