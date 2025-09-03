Ancelotti diz que decisão técnica deixou Neymar fora da convocação da seleção brasileira Ancelotti optou por não entrar em polêmica sobre declaração de Neymar Estadão Conteúdo 03.09.25 10h48 Às vésperas de enfrentar o Chile em jogo válido pela 17ª rodada das Eliminatórias da América do Sul, o atacante Neymar foi o assunto da entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira, pelo treinador Carlo Ancelotti. Questionado mais uma vez sobre as declarações do atleta por sua não convocação, o italiano disse que a sua ausência na lista da seleção brasileira "foi uma decisão técnica". VEJA MAIS Neymar critica uso do VAR e cobra reação do Santos: 'Água está batendo na b****' Neymar publica foto da perna machucada e ironiza arbitragem: 'Podem virar longos 10 meses' Após o empate sem gols com o Fluminense na Vila Belmiro, Neymar foi às redes sociais se manifestar "É uma decisão técnica que se baseia em muitas coisas. Do que o jogador está fazendo, o que tem feito. E também o problema que ele teve. Quando eu falo do critério físico, é um critério que toda a comissão acha muito importante. Ninguém pode discutir o Neymar a nível técnico. O que estamos olhando e avaliando é sua condição física, mas não só dele, de todos os jogadores que estão aqui", afirmou o comandante que destacou o nível dos jogadores brasileiros. "A verdade é que essa seleção (brasileira) tem muita concorrência. Muitíssima. Acreditamos que temos 70 jogadores que podem estar na Copa do Mundo", afirmou o treinador em cima de suas observações desde que assumiu o cargo na CBF. Adotando uma postura política, Ancelotti optou por não entrar em polêmica sobre a declaração de Neymar, sobre o motivo apontado para ficar fora da lista da seleção brasileira para esses dois últimos compromissos pelas Eliminatórias. Após o jogo com o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, o camisa 10 santista disse que "achava que tinha ficado de fora da relação de convocados por opção técnica mesmo". Na última semana, Ancelotti deu a entender de que a lesão de Neymar teria sido o ponto principal para não chamá-lo. O treinador afirmou ainda que o atleta não precisaria ser testado. A convocação para a Data Fifa de setembro aconteceu no último dia 25 de agosto, quando Neymar se recuperava de um edema na coxa e o Santos comunicou a CBF sobre a contusão do atleta. Neste domingo, diante do Fluminense, Neymar esteve em campo e participou da partida, disputada na Vila Belmiro. A última vez que Neymar defendeu a seleção brasileira foi no dia 17 de outubro de 2023, também em um jogo das Eliminatórias. Em partida contra os uruguaios, em Montevidéu, o atacante rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho ainda no primeiro tempo. Neste confronto, a equipe nacional acabou sendo derrotada por 2 a 0. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasileira Ancelotti coletiva COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MMA SPORT CLUB Lyoto Machida visita a Fighting Nerds e rasga elogios ao sistema de treinos: ‘Nível técnico muito al 03.09.25 10h05 Futebol Uma sextaça para torcedores e secadores 03.09.25 9h54 Futebol América-MG vence o Avaí-SC e 'ajuda' o Remo na tabela da Série B; confira Leão Azul não perdeu posições e segue entre os seis primeiros colocados 03.09.25 9h11 Futebol Em momentos diferentes, campanha do Remo na Série B 2025 é parecida com a de 2021; veja números Remo briga na parte de cima na tabela nesta temporada 2025 e luta por acesso 02.09.25 19h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Seychelles x Gabão: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03) pelas Eliminatórias da Copa Seychelles e Gabão jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 03.09.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (03/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quarta-feira 03.09.25 7h00 FUTEBOL Após ser demitido do Remo, atacante é apresentado em novo clube Jogador estava na lista de dispensados pelo leão após o término do Parazão 03.09.25 2h19 Futebol Em momentos diferentes, campanha do Remo na Série B 2025 é parecida com a de 2021; veja números Remo briga na parte de cima na tabela nesta temporada 2025 e luta por acesso 02.09.25 19h53