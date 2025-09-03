Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Ancelotti diz que decisão técnica deixou Neymar fora da convocação da seleção brasileira

Ancelotti optou por não entrar em polêmica sobre declaração de Neymar

Estadão Conteúdo

Às vésperas de enfrentar o Chile em jogo válido pela 17ª rodada das Eliminatórias da América do Sul, o atacante Neymar foi o assunto da entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira, pelo treinador Carlo Ancelotti. Questionado mais uma vez sobre as declarações do atleta por sua não convocação, o italiano disse que a sua ausência na lista da seleção brasileira "foi uma decisão técnica".

"É uma decisão técnica que se baseia em muitas coisas. Do que o jogador está fazendo, o que tem feito. E também o problema que ele teve. Quando eu falo do critério físico, é um critério que toda a comissão acha muito importante. Ninguém pode discutir o Neymar a nível técnico. O que estamos olhando e avaliando é sua condição física, mas não só dele, de todos os jogadores que estão aqui", afirmou o comandante que destacou o nível dos jogadores brasileiros.

"A verdade é que essa seleção (brasileira) tem muita concorrência. Muitíssima. Acreditamos que temos 70 jogadores que podem estar na Copa do Mundo", afirmou o treinador em cima de suas observações desde que assumiu o cargo na CBF.

Adotando uma postura política, Ancelotti optou por não entrar em polêmica sobre a declaração de Neymar, sobre o motivo apontado para ficar fora da lista da seleção brasileira para esses dois últimos compromissos pelas Eliminatórias.

Após o jogo com o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, o camisa 10 santista disse que "achava que tinha ficado de fora da relação de convocados por opção técnica mesmo".

Na última semana, Ancelotti deu a entender de que a lesão de Neymar teria sido o ponto principal para não chamá-lo. O treinador afirmou ainda que o atleta não precisaria ser testado.

A convocação para a Data Fifa de setembro aconteceu no último dia 25 de agosto, quando Neymar se recuperava de um edema na coxa e o Santos comunicou a CBF sobre a contusão do atleta. Neste domingo, diante do Fluminense, Neymar esteve em campo e participou da partida, disputada na Vila Belmiro.

A última vez que Neymar defendeu a seleção brasileira foi no dia 17 de outubro de 2023, também em um jogo das Eliminatórias. Em partida contra os uruguaios, em Montevidéu, o atacante rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho ainda no primeiro tempo. Neste confronto, a equipe nacional acabou sendo derrotada por 2 a 0.

