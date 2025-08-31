Neymar publica foto da perna machucada e ironiza arbitragem: 'Podem virar longos 10 meses' Após o empate sem gols com o Fluminense na Vila Belmiro, Neymar foi às redes sociais se manifestar Estadão Conteúdo 31.08.25 20h07 Revoltado com a arbitragem após o empate sem gols com o Fluminense na Vila Belmiro, Neymar foi às redes sociais se manifestar. O craque postou uma foto da sua perna com diversos machucados e reclamou da suposta falta de severidade na marcação dos juízes. Na sua avaliação, a falta que sofreu deveria ter rendido um cartão vermelho. "Sei que não posso me irritar e tomar amarelo... mas toda vez é isso, por mais que seja sem intenção, também é vermelho!", escrever o santista em seu perfil no Instagram. "Minha irritação é que essas entradas podem virar longos 10 meses." (Instagram/ @neymar) Na goleada sofrida diante do Vasco no MorumBis, Neymar recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpriu suspensão automaticamente na última rodada, na derrota para o Bahia. De volta ao time do Santos, neste domingo, passou o jogo com o Fluminense em branco. Não levou cartão, nem marcou gols. Porém, teve diversos arranhões na perna. Não somente pelos golpes que sofreu, Neymar também ficou irritado com a arbitragem por outro motivo. No caso, com a anulação do gol de Tiquinho Soares no apagar das luzes. "Mais uma vez, né? O VAR atrapalhou o bonito do futebol, são detalhes que, na minha opinião, eu mudaria essas regras. O pé é a nossa base, então não tinha que ser traçada a linha ali. Enfim, mas isso não sou eu que manda!", declarou o camisa 10, reforçando a frustração com a decisão. RESPOSTA A ANCELOTTI Com relação à sua condição física, Neymar afirmou que está bem fisicamente e contrariou o técnico Carlo Ancelotti, que não convocou o atacante santista na última segunda-feira alegando supostos problemas físicos. O treinador anunciou a lista para as últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. "Foi um edema que eu tive no adutor. Foi um incômodo, na verdade. Que não foi nada demais, tanto que eu joguei hoje. Não ia jogar contra o Bahia mesmo. Então, preferiram me poupar dos treinos pra poder recuperar", justificou o atacante. "Acho que fiquei fora por opção técnica mesmo, acho que não tem nada a ver de condição física. É a opinião do treinador e eu respeito. Já que estou de fora nos basta torcer pela nossa seleção para que eles possam fazer bons jogos." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Santos FC Neymar lesão foto Ancelotti COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL ‘Torcedor misto’ vira alvo de debate e divide opiniões no futebol paraense Antropólogo explica o fenômeno, enquanto torcedores do Paysandu e de clubes do eixo RJ-SP apresentam visões diferentes 31.08.25 15h00 MAIS ESPORTES Após vencer os EUA, Brasil decide a Copa América de basquete masculina contra a Argentina Classificação à final veio com vitória heroica sobre Estados Unidos 31.08.25 14h44 Análise ‘Time se tornou vulnerável’, diz colunista de O Liberal sobre atual fase do Remo na Série B Para Carlos Ferreira, mudanças no elenco e no comando deixaram o Leão sem identidade 31.08.25 8h00 Mais esportes Com apenas 11 anos, Sophia Silva lidera ranking estadual e brilha no tênis paraense Tenista paraense conquistou o título da categoria sub-12 do Campeonato Paraense na última semana e se prepara para novos desafios 30.08.25 14h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Análise ‘Time se tornou vulnerável’, diz colunista de O Liberal sobre atual fase do Remo na Série B Para Carlos Ferreira, mudanças no elenco e no comando deixaram o Leão sem identidade 31.08.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (31/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, Campeonato Argentino, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 31.08.25 7h00 LEÃO No meio da Série B, Remo acerta saída de atacante; saiba detalhes O anúncio foi feito na tarde deste domingo (31/8) pelo time azulino 31.08.25 14h38 FUTEBOL ‘Torcedor misto’ vira alvo de debate e divide opiniões no futebol paraense Antropólogo explica o fenômeno, enquanto torcedores do Paysandu e de clubes do eixo RJ-SP apresentam visões diferentes 31.08.25 15h00