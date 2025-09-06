Ancelotti faz 'mistério' sobre escalação do Brasil para despedida na Bolívia das Eliminatórias Estadão Conteúdo 06.09.25 20h12 Com a presença de familiares e convidados da CBF, o técnico Carlo Ancelotti orientou o primeiro treino da seleção brasileira, neste sábado, na Granja Comary, visando ao último jogo das Eliminatórias Sul-Americanas, terça-feira, em El Alto, na Bolívia. O técnico italiano não deu pistas de quais jogadores vai colocar em campo na equipe titular. Ancelotti dividiu o grupo em dois times, sem goleiros. Um time treinou com colete e foi formado por Vitinho, Marquinhos, Alex e Caio Henrique; Andrey Santos, Jean Lucas e Paquetá; Estêvão, Richarlison e Samuel Lino. Já o segundo time contou com Wesley, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Bruno Guimarães, Andreas Pereira, Luiz Henrique, Raphinha e Martinelli; João Pedro. O treinador só deverá dar uma ideia do time que entrará em campo após o treino deste domingo. A delegação viaja para Santa Cruz de La Sierra na segunda-feira pela manhã e só vai seguir para El Alto horas antes do início do jogo na terça-feira para amenizar os problemas causados pela altitude, afinal a partida será disputada em um local com mais de 4 mil metros acima do nível do mar. O Brasil chega para a 18ª e última rodada das Eliminatórias na segunda colocação, com 28 pontos, atrás apenas da líder Argentina, que soma 38. A seleção já tem garantida a vaga para a disputa da Copa do Mundo ano que vem. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasileira treino Varlo Ancelotti COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Paysandu se posiciona sobre possível procura a Hélio dos Anjos; confira O Liberal apurou que clube fez contatos com o treinador e ofereceu salário de R$ 1 milhão 06.09.25 19h46 Mercado Ex-Remo é procurado e pode assumir o Paysandu na sequência da Série B Treinador está no Santa Cruz-PE e briga pelo acesso à Série C 06.09.25 18h39 Futebol Frontini fala sobre o 'perfil' do novo técnico do Paysandu: 'Um que tire a gente dessa situação' Claudinei Oliveira deixou o Papão após mais uma derrota na Série B e clube corre atrás de um novo comandante 06.09.25 17h48 MMA Paraense Brendson Ribeiro é dominado por francês e perde a quarta luta no UFC Lutador natural de Vila Maú, interior do Pará, não conseguiu surpreender o dono da casa e sofreu novo revés. 06.09.25 16h46 MAIS LIDAS EM ESPORTES Mercado Ex-Remo é procurado e pode assumir o Paysandu na sequência da Série B Treinador está no Santa Cruz-PE e briga pelo acesso à Série C 06.09.25 18h39 PROTESTO Torcida do Paysandu protesta após derrota e confronto com seguranças gera tensão no Mangueirão Após o apito final, uma torcida organizada se concentrou próximo ao local de saída dos jogadores para protestar contra o desempenho do time na temporada 05.09.25 21h24 Será? Hélio dos Anjos é procurado pelo Paysandu, mas recusa proposta Diretoria bicolor teria entrado em contato com treinador para substituir Claudinei Oliveira; clube se manifesta sobre interesse 06.09.25 18h23 NÃO RESISITIU Paysandu demite técnico após derrota para o Volta Redonda O técnico deixou o clube após 14 jogos, com quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas. 05.09.25 22h18