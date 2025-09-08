Ancelotti explica mudanças na seleção e diz que 70 jogadores são avaliados para a Copa Estadão Conteúdo 08.09.25 11h28 O Brasil encerra sua campanha nas Eliminatórias nesta terça-feira, 9, contra a Bolívia, em El Alto. A altitude de mais de 4 mil metros será um fator para a partida, e o técnico Carlo Ancelotti explicou na Granja Comary, antes de viajar com a delegação, que promoverá mudanças pensando no cansaço dos atletas com a condição do duelo. "A ideia que tenho é mudar um pouco, não só os jogadores. Agora estamos treinando, analisando o cansaço dos jogadores, depois temos de considerar que tem um componente a analisar, isso pode mudar a estratégia do jogo. Estou buscando informações com quem já jogou lá", disse o treinador, no último dia de treinamentos em Teresópolis, no Rio. "Não tenho muita experiência nisso (altitude), só uma vez, em 1986 joguei o Mundial (do México). O Brasil jogou lá muitas vezes, muitas pessoas que trabalham aqui tem experiência, os fisioterapeutas, os jogadores, não é nada novo para a seleção. Tenho de confiar nas pessoas que têm mais informações do que eu", declarou o treinador. A tendência é que Ancelotti promova mudanças em todos os setores da equipe após a vitória sobre o Chile, por 3 a 0, no Maracanã. Casemiro, suspenso, deve ter como substituo Andrey Santos. Já Estêvão, que marcou seu primeiro gol com a seleção na última partida, pode ser mantido entre os 11 iniciais para a partida. "Está muito bem, trabalhando bem, tranquilo, humilde. Eu vejo ele sem pressa de progredir. Vai ser um jogador importante para a equipe nacional no futuro", afirmou Ancelotti, sobre Estêvão. O gol que abriu o caminho da vitória diante do Chile tornou o atacante do Chelsea no segundo atleta mais jovem a marcar pela seleção, atrás apenas de Pelé. JOGADORES AVALIADOS PARA O MUNDIAL Ancelotti utilizou esta Data Fifa para testes. Sem convocar Rodrygo e Vini Jr., nomes constantes nas últimas listas da seleção, o treinador promoveu estreias de atletas com menos grife para as partidas contra Bolívia e Chile. "Gostei porque os novos jogador ajudaram a equipe a jogar bem contra o Chile. Não conhecia Douglas Santos, fez uma grande partida. Gostei muito do Luiz Henrique quando entrou. O objetivo era ganhar o jogo e conhecer jogadores. Objetivo cumprido nesse sentido", declarou. Para a Copa do Mundo de 2026, Ancelotti revelou que a comissão técnica da seleção brasileira trabalha com uma lista de 70 nomes, que estão sendo avaliados com frequência para se chegar ao corte final para os jogos no Canadá, EUA e México. "Estamos avaliando 70 jogadores, a nível físico, técnico e tático, para formar uma equipe para o Mundial que seja o mais competitiva possível. Não há um favorito, porque a verdade é que o campo vai dizer quem são os jogadores para a Copa do Mundo", disse o treinador. A tendência é que o italiano também lance a campo nesta terça-feira jogadores que ainda não entraram com a Amarelinha. Contra o Chile, por exemplo, os laterais Caio Henrique e Vitinho foram testados e fizeram sua estreia pela seleção brasileira. Jean Lucas, do Bahia, chegou a ser cortado da viagem para a Bolívia, mas pode até ganhar uma chance entre os titulares nesta terça-feira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol coletiva Ancelotti Eliminatórias COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Vídeo: Remo prepara retorno ao Baenão; Marcos Braz revela avanços nas obras Mudança acontece por conta de evento da COP 30 no Mangueirão; expectativa é de estreia no dia 20 de setembro. 08.09.25 11h56 Futebol Cotado no Paysandu, Marcelo Cabo manifesta desejo de permanecer no Santa Cruz-PE Após acesso com o Santinha, técnico confirmou que recebeu propostas de outros clubes, mas destacou gratidão ao time pernambucano 08.09.25 11h22 Investimento e tecnologia Bragança investe R$ 31 milhões em ginásio poliesportivo e estádio de futebol; confira Obra será construída no terreno do antigo aeroporto municipal e promete transformar o esporte e o lazer na cidade, promovendo desenvolvimento e inclusão social. 08.09.25 11h13 Futebol Adversários do Paysandu também tropeçam na rodada e distância para sair do Z-4 se mantém Clube bicolor segue na lanterna da Série B, com 21 pontos 08.09.25 10h18 MAIS LIDAS EM ESPORTES Vai voltar? Márcio Fernandes comenta sobre possível retorno ao Paysandu: 'Está uma novela' Treinador foi entrevistado pelo jornalista Abner Luiz na noite do último domingo (9) 08.09.25 10h05 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Moçambique x Botsuana: onde assistir e escalações do jogo hoje (08/09) pelas Eliminatórias da Copa Moçambique e Botswana jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 08.09.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (08/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira 08.09.25 7h00 Futebol Adversários do Paysandu também tropeçam na rodada e distância para sair do Z-4 se mantém Clube bicolor segue na lanterna da Série B, com 21 pontos 08.09.25 10h18