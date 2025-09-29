Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

América-MG x Volta Redonda: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (29/09) pela Série B

América MG e Volta Redonda jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

Thalles Leal
fonte

América-MG e Volta Redonda somam a mesma quantidade de pontos pela Série B, mas o América tem uma vitória a mais e duas derrotas a menos que o Voltaço (Divulgação/ Flickr/ América)

América x Volta Redonda disputam hoje, segunda-feira (29/09), a 29° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo acontecerá às 19h (horário de Brasília), no Estádio Raimundo Sampaio, a Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir América MG x Volta Redonda ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

América é o 16° colocado da Série B do Campeonato Brasileiro e acumula 8 vitórias, 6 empates, 14 derrotas, 27 gols marcados e 34 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já o Volta Redonda ocupa a 17° posição com 7 vitórias, 9 empates, 12 derrotas, 18 gols marcados e 29 gols sofridos. O time registrou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas da competição.

image Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (29/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Séries A e B do Brasileirão, Premier League, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira

América (MG) x Volta Redonda: prováveis escalações

América: Gustavo; Júlio César, Ricardo Silva, Lucão, Paulinho; Aloísio (Miquéias), Kauã Diniz, Yago Souza e Miguelito; Arthur Sousa e Stênio. Técnico: Alberto Valentim.

Volta Redonda: Jefferson Paulino; Jhonny, Igor Moraes, Lucas Adell, Sanchez; André Luiz, Thallison e Raí; MV, Ítalo Carvalho e João Pedro. Técnico: Rogério Corrêa.

FICHA TÉCNICA
América Mineiro x Volta Redonda
Campeonato Brasileiro Série B
Local: Estádio Raimundo Sampaio, em Belo Horizonte (MG)
Data/Horário: 29 de setembro de 2025, 19h

América-MG

Volta Redonda

jogos de hoje

campeonato brasileiro série b
Futebol
