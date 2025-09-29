América-MG x Volta Redonda: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (29/09) pela Série B América MG e Volta Redonda jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 29.09.25 18h00 América-MG e Volta Redonda somam a mesma quantidade de pontos pela Série B, mas o América tem uma vitória a mais e duas derrotas a menos que o Voltaço (Divulgação/ Flickr/ América) América x Volta Redonda disputam hoje, segunda-feira (29/09), a 29° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo acontecerá às 19h (horário de Brasília), no Estádio Raimundo Sampaio, a Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir América MG x Volta Redonda ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? América é o 16° colocado da Série B do Campeonato Brasileiro e acumula 8 vitórias, 6 empates, 14 derrotas, 27 gols marcados e 34 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Volta Redonda ocupa a 17° posição com 7 vitórias, 9 empates, 12 derrotas, 18 gols marcados e 29 gols sofridos. O time registrou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas da competição. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (29/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Premier League, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira América (MG) x Volta Redonda: prováveis escalações América: Gustavo; Júlio César, Ricardo Silva, Lucão, Paulinho; Aloísio (Miquéias), Kauã Diniz, Yago Souza e Miguelito; Arthur Sousa e Stênio. Técnico: Alberto Valentim. Volta Redonda: Jefferson Paulino; Jhonny, Igor Moraes, Lucas Adell, Sanchez; André Luiz, Thallison e Raí; MV, Ítalo Carvalho e João Pedro. Técnico: Rogério Corrêa. FICHA TÉCNICA América Mineiro x Volta Redonda Campeonato Brasileiro Série B Local: Estádio Raimundo Sampaio, em Belo Horizonte (MG) Data/Horário: 29 de setembro de 2025, 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave América-MG Volta Redonda jogos de hoje campeonato brasileiro série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Com ex-jogadores da dupla Re-Pa, Ponte Preta é o primeiro clube do Brasil a garantir acesso em 2025 Com duas rodadas de antecedência, a Macaca consolidou uma ótima campanha e foi premiada com o retorno à Segunda Divisão em 2026 29.09.25 18h15 Campeonato Brasileiro Série B América-MG x Volta Redonda: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (29/09) pela Série B América MG e Volta Redonda jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 29.09.25 18h00 FUTEBOL Com chapa única de Ricardo Gluck Paul, FPF convoca Assembleia Geral Eleitoral Entidade que comanda o futebol paraense terá chapa aclamada e decidirá quem serão suplentes e vices 29.09.25 17h07 Campeonato Espanhol Valencia x Oviedo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (29/09) por La Liga Valencia e Real Oviedo jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 29.09.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES confusão Imagens da Globo mostram que autor de 'nocaute' em Wanderlei Silva é filho de Popó Wanderlei ficou inconsciente por alguns minutos e recebeu atendimento médico ainda no ringue 28.09.25 12h13 ACESSO GARANTIDO Subiu! Resultado de time de Hélio dos Anjos garante acesso à Série B Com o empate, a Série C conheceu o primeiro time a garantir acesso à Série B de 2026 29.09.25 14h04 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (29/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Premier League, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 29.09.25 7h00 Celebração Após um ano sem jogar, lateral do Remo se emociona com retorno: 'Estou de volta' Jorge atuou os 90 minutos da partida contra o CRB-AL, que terminou com vitória azulina por 4 a 2, no último domingo (28), no Mangueirão 29.09.25 10h08