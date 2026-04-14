Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Amazonense exalta torcedor de Belém e cutuca realidade do futebol em Manaus; vídeo

Criador de conteúdo aponta diferença no apoio local e diz que 'o Brasil precisa aprender com o torcedor paraense'

O Liberal
fonte

Carter em um jogo do Amazonas. (Reprodução / @essediafoilouco)

Um relato nas redes sociais reacendeu a rivalidade entre Pará e Amazonas quando um criador de conteúdo amazonense comparou o comportamento das torcidas locais e colocou Belém como exemplo de apoio ao futebol regional.

Ao comentar a realidade de Manaus, o influenciador conhecido como Carter (@essediafoilouco) destacou a forte cultura de torcer por clubes do eixo Sul-Sudeste, como Flamengo, Vasco, Palmeiras, São Paulo e Corinthians, enquanto os times locais ainda enfrentam dificuldades para atrair público aos estádios.

“Fui no jogo do Nacional contra o Manaus com pouca gente num estádio gigante. O estádio é lindo, moderno, merecia um público maior”, relatou. Ele também citou a partida do Amazonas, líder da Série C, que teve presença um pouco maior, mas ainda abaixo do esperado.

Apesar da crítica, o amazonense fez questão de pontuar que não vê problema em torcer por clubes de fora. “A paixão pelo futebol não reconhece limites geográficos”, disse, reforçando que o ponto central é a falta de apoio ao futebol local.

VEJA MAIS

image Nacional celebra vitória histórica sobre o Paysandu e fim de tabu de 25 anos: 'Uma história escrita'
Naça venceu o Papão por 7 a 0 na última quinta-feira (9), pela Copa Norte

image Contra o Nacional, Paysandu sofre a segunda pior goleada do século
Time bicolor perdeu por 7 a 0 em Manaus, pela terceira rodada da Copa Norte

image Nacional 'massacra' o Paysandu na Arena da Amazônia e aplica goleada histórica pela Copa Norte
Os bicolores sofreram do início ao fim e viram o Nacional empilhar um gol atrás do outro, até alcançar o 'famoso' 7 a 0

Na comparação, Belém foi colocada como referência nacional. “O Brasil inteiro precisa aprender com o torcedor de Belém”, afirmou. Segundo ele, mesmo com a presença de torcedores de equipes do eixo, a maioria da população paraense mantém apoio forte e constante a Remo e Paysandu.

O criador ainda destacou que a força dos clubes passa diretamente pela presença da torcida nos estádios. “O que faz um clube grande é a presença do torcedor”, declarou, defendendo que o incentivo às novas gerações é fundamental para o futuro das arquibancadas.

A fala ganhou repercussão justamente pelo histórico de rivalidade entre as duas maiores cidades da Amazônia. Desta vez, porém, o reconhecimento veio do outro lado, colocando o torcedor paraense como exemplo em um debate que vai além das quatro linhas.

Em seu canal no Youtube, o influenciador tem vários vídeos onde aparece no Mangueirão, em dia de Re-Pa. Veja:

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

futebol do norte

rivalidade pará x amazonas

futebol da amazônia

re-pa

jornal amazônia
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Futebol

Amazonense exalta torcedor de Belém e cutuca realidade do futebol em Manaus; vídeo

Criador de conteúdo aponta diferença no apoio local e diz que 'o Brasil precisa aprender com o torcedor paraense'

14.04.26 20h31

Copa Sul-Americana

Santos x Deportivo Recoleta: onde assistir e escalações do jogo hoje (14) pela Copa Sulamericana

Santos e Deportivo Recoleta jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja onde assistir o jogo ao vivo

14.04.26 20h30

Copa Sul-Americana

Vasco x Audax Italiano: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14) pela Copa Sulamericana

Vasco e Audax Italiano jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja onde assistir o jogo ao vivo

14.04.26 20h00

DE VOLTA AO JOGO

Ronaldo Fenômeno mira compra de novo clube no Brasil

O ex-atacante voltou a agitar os bastidores — desta vez, com um novo projeto que pode colocá-lo novamente no comando de um clube brasileiro

14.04.26 18h55

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (14/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Libertadores, Copa Sudamericana, Liga dos Campões, Copa do Nordeste e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira

14.04.26 7h00

vai ficar?

Sem definição no Remo, Hernández fala sobre a situação: 'Difícil jogar com isso na cabeça'

Jogador comentou sobre a indefinição com o clube azulino após a partida contra o Vasco

14.04.26 9h41

Futebol

Remo registra maior público na Série A, mas tem parte da renda bloqueada

Com mais de 31 mil pagantes contra o Vasco, Leão teve 20% da renda líquida retida para quitar dívida trabalhista

13.04.26 19h40

FUTEBOL

Vai sair? Destaque do Paysandu, volante pode deixar o Papão e acertar com o Flamengo; saiba mais

Volante Pedro Henrique, de 18 anos, negocia a sua saída da equipe bicolor e pode acertar com o Flamengo

14.04.26 16h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda