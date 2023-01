Alvo de piada gordofóbica, treinador do Goiás rebate: 'Todo mundo sabe o que o bullying provoca'

O treinador do Goiás, Guto Ferreira, de 57 anos, foi alvo de comentários gordofóbicos por parte do apresentador Lucas Nogueira, da TV Brasil Central, emissora afiliada da TV Cultura, com sede em Goiânia.

Na exibição do programa que ocorreu no dia 15 de janeiro, Lucas afirma que não seria possível usar um microfone do tipo lapela em Guto, pois o treinador não teria pescoço:

“Gente, nós temos um microfone aqui que chama lapela. No Guto não dá pra colocar lapela nele, não. Não tem pescoço, não tem uma divisória aqui. Precisa cuidar disso”, disse o apresentador, que foi repreendido por Guto posteriormente. Veja o vídeo:

No último domingo, 22 de janeiro, o técnico do Goiás rebateu os comentários, em uma coletiva de imprensa que ocorreu após o jogo:

“Brasil Central atinge muitos e muitos espectadores no estado e no Brasil. São crianças que estão vendo e achando graça. Endossando amanhã fazer esse mesmo tipo de situação que se chama bullying entre eles. Eu tenho cabeça para suportar tamanha humilhação. Será que um garoto tem? Todo mundo sabe o que o bullying provoca”, advertiu o treinador do clube da primeira divisão.

Goiás Esporte Clube emite nota de repúdio

No mesmo dia em que os comentários foram feitos, a diretoria do clube onde Guto trabalha soltou nota de repúdio, onde afirma ser inconcebível a realização de tais comentários:

“É inadmissível que, em pleno 2023, ainda aconteçam casos como esse, de pessoas aprovando e achando graça de ofensas preconceituosas em relação à condição física de seu semelhante. O respeito é fundamental e deve nortear todas as relações. O preconceito, de qualquer natureza, é inconcebível, inaceitável e não será tolerado por nós”, publicou o clube.

Jornalista pede desculpas

Após a repercussão negativa de seus comentários, o jornalista Lucas Nogueira publicou um vídeo, em sua conta do Instagram, onde pede desculpas pelos comentários e afirma que as piadas não irão acontecer novamente. Veja:

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)