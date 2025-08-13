Alianza Lima x Universidad de Quito: onde assistir e escalações do jogo hoje (13) pela Sudamericana Alianza Lima e Universidad Católica (EQU) jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 13.08.25 20h30 A partida de volta entre Alianza Lima e U Católica ocorrerá às 21h30 da próxima quarta-feira, dia 20 (X/ @Sudamericana) Alianza Lima x Universidad Católica (EQU) disputam hoje, quarta-feira (13/08), a ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2025. O jogo acontece às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Alejandro Villanueva, em La Victoria, Peru. Confira os horários e onde assistir ao vivo: Onde assistir Alianza Lima x Universidad Católica EQU ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na fase de grupos da Copa Sulamericana, a Universidad Católica de Quito liderou invicto o Grupo B e acumulou 4 vitórias e 2 empates. Já o Alianza Lima vem do 3° lugar do Grupo D da Copa Libertadores da América, no qual somou 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (13/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Copa Sul-Americana e Supercopa da UEFA movimentam o futebol nesta quarta-feira Flamengo x Internacional: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/08) da Libertadores Flamengo e Internacional jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Alianza Lima x Universidad Católica-EQU: prováveis escalações Alianza Lima: Viscarra; Guillermo Enrique, Noriega, Garcés e Trauco; Burlamaqui e Gaibor; Eryc Castillo, Quevedo e Peña; Guerrero (Barcos). Técnico: Néstor Gorosito. U Católica: Romo; Canga, Anangono, Mejía e Herrera; Zúñiga, Pereda e Mauro Díaz; Clavijo, Londoño e Palacios. Técnico: Diego Martínez. FICHA TÉCNICA Alianza Lima x Universidad de Quito Copa Sudamericana 2025 Local: Estádio Alejandro Villanueva, em La Victoria, Peru Data/Horário: 13 de agosto de 2025, 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Copa Sudamericana 2025 Alianza LIma Universidad Católica EQU jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGO AMISTOSO Napoli x Olympiacos: onde assistir ao vivo e o horário do jogo amistoso de hoje (14/08) Napoli e Olympiacos jogam uma partida amistosa hoje; veja o horário e onde assistir o jogo ao vivo 14.08.25 12h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (14/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos, Libertadores, Copa Sul-Americana e Série B do Brasileirão movimentam o futebol nesta quinta-feira 14.08.25 7h00 Copa Sul-Americana Alianza Lima x Universidad de Quito: onde assistir e escalações do jogo hoje (13) pela Sudamericana Alianza Lima e Universidad Católica (EQU) jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 13.08.25 20h30 Copa Sul-Americana Univ de Chile x Independiente: onde assistir e escalações do jogo hoje (13/8) pela Copa Sudamericana Universidad de Chile e Independiente jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 13.08.25 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Sem saudades! Após deixar o Remo, Felipe Vizeu manda 'indireta' nas redes sociais; confira Atacante rescindiu contrato em comum acordo com o Leão; torcida azulina comemorou saída 13.08.25 11h44 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (14/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos, Libertadores, Copa Sul-Americana e Série B do Brasileirão movimentam o futebol nesta quinta-feira 14.08.25 7h00 Futebol Marcos Braz dá detalhes sobre saída de Felipe Vizeu do Remo: ‘ótimo negócio’ Dirigente azulino fala qual era o salário do atacante no clube e projeta quanto o Leão ainda terá de dívida com o atleta. 13.08.25 12h03 REFORÇO Governo do Pará anuncia aumento de patrocínio para ajudar Paysandu a quitar transferban O valor do patrocínio do Banpará, principal parceiro do clube, será ampliado em R$ 600 mil, passando de R$ 4,4 milhões para R$ 5 milhões anuais 13.08.25 20h56