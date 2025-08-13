Alianza Lima x Universidad de Quito: onde assistir e escalações do jogo hoje (13) pela Sudamericana

Alianza Lima x Universidad Católica (EQU) disputam hoje, quarta-feira (13/08), a ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2025. O jogo acontece às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Alejandro Villanueva, em La Victoria, Peru. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Alianza Lima x Universidad Católica EQU ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos da Copa Sulamericana, a Universidad Católica de Quito liderou invicto o Grupo B e acumulou 4 vitórias e 2 empates.

Já o Alianza Lima vem do 3° lugar do Grupo D da Copa Libertadores da América, no qual somou 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas.

Alianza Lima x Universidad Católica-EQU: prováveis escalações

Alianza Lima: Viscarra; Guillermo Enrique, Noriega, Garcés e Trauco; Burlamaqui e Gaibor; Eryc Castillo, Quevedo e Peña; Guerrero (Barcos). Técnico: Néstor Gorosito.

U Católica: Romo; Canga, Anangono, Mejía e Herrera; Zúñiga, Pereda e Mauro Díaz; Clavijo, Londoño e Palacios. Técnico: Diego Martínez.

FICHA TÉCNICA

Alianza Lima x Universidad de Quito

Copa Sudamericana 2025

Local: Estádio Alejandro Villanueva, em La Victoria, Peru

Data/Horário: 13 de agosto de 2025, 21h30