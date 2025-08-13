Capa Jornal Amazônia
Flamengo x Internacional: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/08) da Libertadores

Flamengo e Internacional jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
fonte

Além da partida de volta, Internacional e Flamengo jogarão uma partida pelo Brasileirão nesse domingo. A última partida entre as equipes terminou em março (X/ @LibertadoresBR)

Flamengo x Internacional disputam hoje, quarta-feira (13/08), a ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América 2025. O jogo ocorre às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Flamengo x Internacional ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela TV Globo, pelo Globoplay, pela ESPN e pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos da Libertadores, o Internacional liderou o Grupo F e acumulou 3 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 12 gols marcados e 8 gols sofridos.

Já o Flamengo foi o vice-líder do Grupo C, também somou 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota; marcou 6 gols e teve sua defesa vazada 3 vezes.

A última partida entre as equipes foi realizada no dia 29 de março e terminou em empate de 1 a 1.

image Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (13/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Libertadores, Copa Sul-Americana e Supercopa da UEFA movimentam o futebol nesta quarta-feira

Flamengo x Internacional: prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Varela (Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Allan (Evertton Araujo); Luiz Araújo, Plata, Samuel Lino e Pedro. Técnico: Filipe Luís.

Internacional: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Tabata, Alan Patrick e Wesley; Ricardo Mathias. Técnico: Roger Machado.

FICHA TÉCNICA
Flamengo x Internacional
Copa Libertadores da América
Local: Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Data/Horário: 13 de agosto de 2025, 21h30

.
