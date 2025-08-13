Flamengo x Internacional: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/08) da Libertadores Flamengo e Internacional jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 13.08.25 20h30 Além da partida de volta, Internacional e Flamengo jogarão uma partida pelo Brasileirão nesse domingo. A última partida entre as equipes terminou em março (X/ @LibertadoresBR) Flamengo x Internacional disputam hoje, quarta-feira (13/08), a ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América 2025. O jogo ocorre às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Flamengo x Internacional ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela TV Globo, pelo Globoplay, pela ESPN e pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na fase de grupos da Libertadores, o Internacional liderou o Grupo F e acumulou 3 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 12 gols marcados e 8 gols sofridos. Já o Flamengo foi o vice-líder do Grupo C, também somou 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota; marcou 6 gols e teve sua defesa vazada 3 vezes. A última partida entre as equipes foi realizada no dia 29 de março e terminou em empate de 1 a 1. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (13/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Copa Sul-Americana e Supercopa da UEFA movimentam o futebol nesta quarta-feira Flamengo x Internacional: prováveis escalações Flamengo: Rossi; Varela (Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Allan (Evertton Araujo); Luiz Araújo, Plata, Samuel Lino e Pedro. Técnico: Filipe Luís. Internacional: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Tabata, Alan Patrick e Wesley; Ricardo Mathias. Técnico: Roger Machado. FICHA TÉCNICA Flamengo x Internacional Copa Libertadores da América Local: Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) Data/Horário: 13 de agosto de 2025, 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Copa Libertadores da América flamengo Internacional jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGO AMISTOSO Napoli x Olympiacos: onde assistir ao vivo e o horário do jogo amistoso de hoje (14/08) Napoli e Olympiacos jogam uma partida amistosa hoje; veja o horário e onde assistir o jogo ao vivo 14.08.25 12h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (14/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos, Libertadores, Copa Sul-Americana e Série B do Brasileirão movimentam o futebol nesta quinta-feira 14.08.25 7h00 Copa Sul-Americana Alianza Lima x Universidad de Quito: onde assistir e escalações do jogo hoje (13) pela Sudamericana Alianza Lima e Universidad Católica (EQU) jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 13.08.25 20h30 Copa Sul-Americana Univ de Chile x Independiente: onde assistir e escalações do jogo hoje (13/8) pela Copa Sudamericana Universidad de Chile e Independiente jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 13.08.25 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Sem saudades! Após deixar o Remo, Felipe Vizeu manda 'indireta' nas redes sociais; confira Atacante rescindiu contrato em comum acordo com o Leão; torcida azulina comemorou saída 13.08.25 11h44 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (14/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos, Libertadores, Copa Sul-Americana e Série B do Brasileirão movimentam o futebol nesta quinta-feira 14.08.25 7h00 Futebol Marcos Braz dá detalhes sobre saída de Felipe Vizeu do Remo: ‘ótimo negócio’ Dirigente azulino fala qual era o salário do atacante no clube e projeta quanto o Leão ainda terá de dívida com o atleta. 13.08.25 12h03 REFORÇO Governo do Pará anuncia aumento de patrocínio para ajudar Paysandu a quitar transferban O valor do patrocínio do Banpará, principal parceiro do clube, será ampliado em R$ 600 mil, passando de R$ 4,4 milhões para R$ 5 milhões anuais 13.08.25 20h56