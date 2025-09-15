Al Wahda x Al Ittihad: onde assistir e escalações do jogo hoje (15/09) pela Liga dos Campeões da AFC Al-Wahda e Al-Ittihad jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo Thalles Leal 15.09.25 12h00 Al Ittihad vem de uma vitória de 5 a 2 sobre Al Akhdoud (X/ @ittihad) Al-Wahda x Al-Ittihad disputam hoje, segunda-feira (15/09), a 1° rodada da Liga dos Campeões da AFC. O jogo inicia às 13h (horário de Brasília), no Estádio Al Nahyan, em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Al Wahda x Al Ittihad ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 13h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, Al Wahda venceu o Ajman por 2 a 0, empatou sem gols com o Shabab Al Ahli, empatou por 1 a 1 com o Ajman, venceu essa mesma equipe por 4 a 2 e empatou sem gols com Al Ittihad Kalba. Já Al Ittihad passou por derrota de 4 a 2 para o Fulham, outra de 2 a 1 para o Portimonense, uma vitória de 5 a 1 sobre o Leiria, uma derrota de 2 a 1 para Al Nassr e uma vitória de 5 a 2 sobre Al Akhdoud. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (15/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira Verona x Cremonese: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (15/09) pelo Campeonato Italiano Verona e Cremonese jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Al-Wahda x Al-Ittihad: prováveis escalações Al Wahda: Sem informações. Al Ittihad: Sem informações. FICHA TÉCNICA Al Wahda x Al Ittihad Liga dos Campeões AFC Local: Estádio Al Nahyan, em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos Data/Horário: 15 de setembro de 2025, 13h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Liga dos Campeões da AFC Al Wahda Al Ittihad jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL AFC Champions League Al Wahda x Al Ittihad: onde assistir e escalações do jogo hoje (15/09) pela Liga dos Campeões da AFC Al-Wahda e Al-Ittihad jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo 15.09.25 12h00 Série A italiana Verona x Cremonese: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (15/09) pelo Campeonato Italiano Verona e Cremonese jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 15.09.25 12h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (15/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira 15.09.25 7h00 QUE DOR! Imagens fortes! Goleiro do Santos fica com 'galo gigante' e deixa campo de ambulância; veja o vídeo! Logo no início do segundo tempo, Brazão se chocou com Igor Gomes dentro da área e levou uma joelhada acidental do meio-campista atleticano 14.09.25 19h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES TABU Remo nunca foi derrotado pelo Atlético-GO em Belém; confira o retrospecto Partida válida pela 27ª rodada será neste sábado (20), às 20h30, na capital paraense. 15.09.25 10h31 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (15/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira 15.09.25 7h00 Futebol Público do Paysandu em empate contra o América-MG foi o menor do clube na Série B 2025 Mesmo com queda de público, clube terá seis jogos em Belém para tentar reagir na competição 15.09.25 12h16 Será que dá? Paysandu precisa mais que dobrar aproveitamento para se livrar da queda à Série C; veja números Papão faz as contas para tentar evitar o rebaixamento da Série B 15.09.25 11h35