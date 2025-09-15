Al Wahda x Al Ittihad: onde assistir e escalações do jogo hoje (15/09) pela Liga dos Campeões da AFC

Al-Wahda x Al-Ittihad disputam hoje, segunda-feira (15/09), a 1° rodada da Liga dos Campeões da AFC. O jogo inicia às 13h (horário de Brasília), no Estádio Al Nahyan, em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al Wahda x Al Ittihad ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 13h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, Al Wahda venceu o Ajman por 2 a 0, empatou sem gols com o Shabab Al Ahli, empatou por 1 a 1 com o Ajman, venceu essa mesma equipe por 4 a 2 e empatou sem gols com Al Ittihad Kalba.

Já Al Ittihad passou por derrota de 4 a 2 para o Fulham, outra de 2 a 1 para o Portimonense, uma vitória de 5 a 1 sobre o Leiria, uma derrota de 2 a 1 para Al Nassr e uma vitória de 5 a 2 sobre Al Akhdoud.

Al-Wahda x Al-Ittihad: prováveis escalações

Al Wahda: Sem informações.

Al Ittihad: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Al Wahda x Al Ittihad

Liga dos Campeões AFC

Local: Estádio Al Nahyan, em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos

Data/Horário: 15 de setembro de 2025, 13h