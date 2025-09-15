Verona x Cremonese: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (15/09) pelo Campeonato Italiano

Verona x Cremonese disputam hoje, segunda-feira (15/09), a 3° rodada do Campeonato Italiano. O jogo será realizado às 13h30 (horário de Brasília), no Estádio Marcantonio Bentegodi, em Verona, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Verona x Cremonese ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 3 e pela Disney+, a partir das 13h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, Hellas Verona empatou com Udinese por 1 a 0 e foi goleado pelo Lazio por 4 a 0.

Já o Cremonese passou por uma vitória de 2 a 1 sobre o Milan e outra de 3 a 2 contra o Sassuolo.

Verona x Cremonese: prováveis escalações

Verona: Montipo; Nunez, Nelsson, Frese; Cham, Al-Musrati, Serdar, Bradaric; Harroui; Giovane, Sarr.

Cremonese: Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Vazquez, Sanabria.

FICHA TÉCNICA

Verona x Cremonese

Campeonato Italiano

Local: Estádio Marcantonio Bentegodi, em Verona, Itália

Data/Horário: 15 de setembro de 2025, 13h30