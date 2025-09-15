Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (15/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira Thalles Leal 15.09.25 7h00 Às 20h, Bahia e Cruzeiro jogarão pelo Brasileirão (X/ @SudamericanaBR) Os jogos de hoje, nesta segunda-feira (15/09), incluem partidas pelas Séries A e B do Campeonato Brasileiro, La Liga, Série A italiana e Champions League da Ásia. Às 13h, Al Wahda jogará contra Al Ittihad pela Liga dos Campeões da AFC. Já às 20h, Bahia enfrentará o Cruzeiro pelo Brasileirão. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Brasileiro - Brasileirão Bahia x Cruzeiro - 20h - SporTV e Premiere Campeonato Brasileiro Série B Ferroviária x Novorizontino - 19h - ESPN e Disney+ CRB x Amazonas - 21h30 - SportyNet e Disney+ Campeonato Espanhol - La Liga Espanyol x Mallorca - 16h - Disney+ Campeonato Italiano Verona x Cremonese - 13h30 - ESPN 3 e Disney+ Como x Genoa - 15h45 - XSports e Disney+ Liga dos Campeões da Ásia Sharjah x Al Gharafa - 10h45 - Sem informações Al Wahda x Al Ittihad - 13h - ESPN 4 e Disney+ Al Ahli x Nasaf Qarshi - 15h15 - ESPN e Disney+ Al Shorta x Al Sadd - 15h15 - Sem informações Onde assistir ao jogo de Bahia e Cruzeiro; veja o horário O jogo entre Bahia x Cruzeiro terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 20h. Onde assistir ao jogo de Al Wahda e Al ittihad; veja o horário O jogo entre Al Wahda x Al Ittihad terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 13h. Onde assistir ao jogo de Al Ahli e Nasaf Qarshi; veja o horário O jogo entre Al Ahli x Nasaf Qarshi terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 15h15. Onde assistir ao jogo de Ferroviária e Novorizontino; veja o horário O jogo entre Ferroviária x Novorizontino terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 19h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta segunda-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta segunda-feira. ESPN 13h - Al Wahda x Al Ittihad - Liga dos Campeões da AFC 13h30 - Verona x Cremonese - Campeonato Italiano 15h15 - Al Ahli x Nasaf Qarshi - Liga dos Campeões da AFC 19h - Ferroviária x Novorizontino - Série B do Brasileirão SporTV 20h - Bahia x Cruzeiro - Brasileirão Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max nesta segunda-feira. Disney+ 13h - Al Wahda x Al Ittihad - Liga dos Campeões da AFC 13h30 - Verona x Cremonese - Campeonato Italiano 15h15 - Al Ahli x Nasaf Qarshi - Liga dos Campeões da AFC 15h45 - Como x Genoa - Campeonato Italiano 16h - Espanyol x Mallorca - La Liga 19h - Ferroviária x Novorizontino - Série B do Brasileirão 21h30 - CRB x Amazonas - Série B do Brasileirão Premiere 20h - Bahia x Cruzeiro - Brasileirão DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta segunda-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta segunda-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta segunda-feira. SportyNet 21h30 - CRB x Amazonas - Série B do Brasileirão 