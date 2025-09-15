Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (15/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta segunda-feira (15/09), incluem partidas pelas Séries A e B do Campeonato Brasileiro, La Liga, Série A italiana e Champions League da Ásia.

Às 13h, Al Wahda jogará contra Al Ittihad pela Liga dos Campeões da AFC. Já às 20h, Bahia enfrentará o Cruzeiro pelo Brasileirão.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro - Brasileirão

Bahia x Cruzeiro - 20h - SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

Ferroviária x Novorizontino - 19h - ESPN e Disney+ CRB x Amazonas - 21h30 - SportyNet e Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

Espanyol x Mallorca - 16h - Disney+

Campeonato Italiano

Verona x Cremonese - 13h30 - ESPN 3 e Disney+ Como x Genoa - 15h45 - XSports e Disney+

Liga dos Campeões da Ásia

Sharjah x Al Gharafa - 10h45 - Sem informações Al Wahda x Al Ittihad - 13h - ESPN 4 e Disney+ Al Ahli x Nasaf Qarshi - 15h15 - ESPN e Disney+ Al Shorta x Al Sadd - 15h15 - Sem informações

O jogo entre Bahia x Cruzeiro terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 20h.

O jogo entre Al Wahda x Al Ittihad terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 13h.

O jogo entre Al Ahli x Nasaf Qarshi terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 15h15.

O jogo entre Ferroviária x Novorizontino terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 19h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta segunda-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta segunda-feira.

ESPN

13h - Al Wahda x Al Ittihad - Liga dos Campeões da AFC 13h30 - Verona x Cremonese - Campeonato Italiano 15h15 - Al Ahli x Nasaf Qarshi - Liga dos Campeões da AFC 19h - Ferroviária x Novorizontino - Série B do Brasileirão

SporTV

20h - Bahia x Cruzeiro - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max nesta segunda-feira.

Disney+

13h - Al Wahda x Al Ittihad - Liga dos Campeões da AFC 13h30 - Verona x Cremonese - Campeonato Italiano 15h15 - Al Ahli x Nasaf Qarshi - Liga dos Campeões da AFC 15h45 - Como x Genoa - Campeonato Italiano 16h - Espanyol x Mallorca - La Liga 19h - Ferroviária x Novorizontino - Série B do Brasileirão 21h30 - CRB x Amazonas - Série B do Brasileirão

Premiere

20h - Bahia x Cruzeiro - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta segunda-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta segunda-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta segunda-feira.

SportyNet

21h30 - CRB x Amazonas - Série B do Brasileirão