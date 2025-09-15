Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (15/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Brasileirão, La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira

Thalles Leal
fonte

Às 20h, Bahia e Cruzeiro jogarão pelo Brasileirão (X/ @SudamericanaBR)

Os jogos de hoje, nesta segunda-feira (15/09), incluem partidas pelas Séries A e B do Campeonato Brasileiro, La Liga, Série A italiana e Champions League da Ásia.

Às 13h, Al Wahda jogará contra Al Ittihad pela Liga dos Campeões da AFC. Já às 20h, Bahia enfrentará o Cruzeiro pelo Brasileirão.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro - Brasileirão

  1. Bahia x Cruzeiro - 20h - SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

  1. Ferroviária x Novorizontino - 19h - ESPN e Disney+
  2. CRB x Amazonas - 21h30 - SportyNet e Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Espanyol x Mallorca - 16h - Disney+

Campeonato Italiano

  1. Verona x Cremonese - 13h30 - ESPN 3 e Disney+
  2. Como x Genoa - 15h45 - XSports e Disney+

Liga dos Campeões da Ásia

  1. Sharjah x Al Gharafa - 10h45 - Sem informações
  2. Al Wahda x Al Ittihad - 13h - ESPN 4 e Disney+
  3. Al Ahli x Nasaf Qarshi - 15h15 - ESPN e Disney+
  4. Al Shorta x Al Sadd - 15h15 - Sem informações

Onde assistir ao jogo de Bahia e Cruzeiro; veja o horário

O jogo entre Bahia x Cruzeiro terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 20h.

Onde assistir ao jogo de Al Wahda e Al ittihad; veja o horário

O jogo entre Al Wahda x Al Ittihad terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 13h.

Onde assistir ao jogo de Al Ahli e Nasaf Qarshi; veja o horário

O jogo entre Al Ahli x Nasaf Qarshi terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 15h15.

Onde assistir ao jogo de Ferroviária e Novorizontino; veja o horário

O jogo entre Ferroviária x Novorizontino terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 19h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta segunda-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta segunda-feira.

ESPN

  1. 13h - Al Wahda x Al Ittihad - Liga dos Campeões da AFC
  2. 13h30 - Verona x Cremonese - Campeonato Italiano
  3. 15h15 - Al Ahli x Nasaf Qarshi - Liga dos Campeões da AFC
  4. 19h - Ferroviária x Novorizontino - Série B do Brasileirão

SporTV

  1. 20h - Bahia x Cruzeiro - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max nesta segunda-feira.

Disney+

  1. 13h - Al Wahda x Al Ittihad - Liga dos Campeões da AFC
  2. 13h30 - Verona x Cremonese - Campeonato Italiano
  3. 15h15 - Al Ahli x Nasaf Qarshi - Liga dos Campeões da AFC
  4. 15h45 - Como x Genoa - Campeonato Italiano
  5. 16h - Espanyol x Mallorca - La Liga
  6. 19h - Ferroviária x Novorizontino - Série B do Brasileirão
  7. 21h30 - CRB x Amazonas - Série B do Brasileirão

Premiere

  1. 20h - Bahia x Cruzeiro - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta segunda-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta segunda-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta segunda-feira.

SportyNet

  1. 21h30 - CRB x Amazonas - Série B do Brasileirão
