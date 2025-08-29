Al Taawon x Al Nassr: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (29/8) pelo Campeonato Saudita Al Taawon e Al Nassr jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 29.08.25 14h00 Al Nassr somou 25 pontos a mais que Al Taawon na última edição do Campeonato Saudita (X/ @AlNassrFC_EN) Al Taawon x Al Nassr disputam hoje, sexta-feira (29/02), a 1° rodada do Campeonato Saudita. O jogo acontece às 15h (horário de Brasília), na Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Buraydah, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Al Taawon x Al Nassr ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 15h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Al Nassr foi o 3° colocado da última edição do Campeonato Saudita e somou nessa 21 vitórias, 7 empates, 6 derrotas, 80 gols marcados e 38 gols sofridos. Já Al Taawon ocupou a 8° posição da mesma edição e acumulou um total de 12 vitórias, 9 empates, 13 derrotas, 40 gols marcados e 39 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (29/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Campeonato Brasileiro Série B, Campeonato Saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira Elche x Levante: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (29/08) por La Liga Elche e Levante jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Al Taawon x Al Nassr: prováveis escalações Al Taawon: Atiah; Mahzari, Al Ahmad, Rivas, Andre Girotto, Al Mufarrij; El Mahdioui, Fajr; Al Kuwaykibi, Barrow, Martinez. Técnico: Péricles Chamusca. Al Nassr: Bento; Boushal, Simakan, Inigo Martinez, Yahya; Al Khaibara, Brozovic; Coman, Joao Felix, Wesley; Ronaldo. Técnico: Jorge Jesus. FICHA TÉCNICA Al Taawon x Al Nassr Campeonato Saudita Local: Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Buraydah, Arábia Saudita Data/Horário: 29 de agosto de 2025, 15h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Al Taawon Al Nassr jogos de hoje Campeonato Saudita COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Alemão Hamburg x St. Pauli: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (29/08) pela Bundesliga Hamburger e St. Pauli jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 29.08.25 14h30 Campeonato Saudita Al Taawon x Al Nassr: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (29/8) pelo Campeonato Saudita Al Taawon e Al Nassr jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 29.08.25 14h00 Campeonato Saudita Al Shabab x Al Khaleej: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (29) pelo Campeonato Saudita Al Shabab e Al Khaleej jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 29.08.25 14h00 Campeonato Espanhol Elche x Levante: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (29/08) por La Liga Elche e Levante jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 29.08.25 13h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES PÓS-JOGO António Oliveira defende exibição do Remo e critica jornalistas: 'Vocês não me conhecem' O português considerou que o Remo fez uma partida de “grande qualidade”, mas pouco eficaz, destacando as chances criadas 29.08.25 0h46 REVOLTA Torcida do Remo tenta invadir gramado do Mangueirão após derrota; dois são detidos Durante a ação, um casal vestido com a camisa de uma torcida organizada foi detido 29.08.25 0h06 Pressão Pressão aumenta e diretoria do Remo deve definir destino de António Oliveira nesta sexta Torcida cobra mudanças, diretoria se divide e desempenho no Mangueirão pesa contra o português 29.08.25 10h19 DEU MOLE Remo desperdiça um caminhão de chances, leva gol no final e perde para o Criciúma no Mangueirão No melhor exemplo de 'quem não faz leva', Leão perde inúmeras chances e leva o gol de pênalti num dos últimos lances do jogo 28.08.25 23h40