Al Taawon x Al Nassr: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (29/8) pelo Campeonato Saudita

Al Taawon x Al Nassr disputam hoje, sexta-feira (29/02), a 1° rodada do Campeonato Saudita. O jogo acontece às 15h (horário de Brasília), na Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Buraydah, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al Taawon x Al Nassr ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 15h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Nassr foi o 3° colocado da última edição do Campeonato Saudita e somou nessa 21 vitórias, 7 empates, 6 derrotas, 80 gols marcados e 38 gols sofridos.

Já Al Taawon ocupou a 8° posição da mesma edição e acumulou um total de 12 vitórias, 9 empates, 13 derrotas, 40 gols marcados e 39 gols sofridos.

Al Taawon x Al Nassr: prováveis escalações

Al Taawon: Atiah; Mahzari, Al Ahmad, Rivas, Andre Girotto, Al Mufarrij; El Mahdioui, Fajr; Al Kuwaykibi, Barrow, Martinez. Técnico: Péricles Chamusca.

Al Nassr: Bento; Boushal, Simakan, Inigo Martinez, Yahya; Al Khaibara, Brozovic; Coman, Joao Felix, Wesley; Ronaldo. Técnico: Jorge Jesus.

FICHA TÉCNICA

Al Taawon x Al Nassr

Campeonato Saudita

Local: Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Buraydah, Arábia Saudita

Data/Horário: 29 de agosto de 2025, 15h