Elche x Levante: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (29/08) por La Liga Elche e Levante jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 29.08.25 13h30 Nas rodadas passadas, Levante perdeu para o Alavés e para o Barcelona, enquanto o Elche empatou com o Real Betis e o Atlético Madrid (X/ @elchecf) Elche x Levante disputam hoje, sexta-feira (29/08), a 3° rodada do Campeonato Espanhol 2025, La Liga. O jogo ocorre às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Elche x Levante ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 14h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Nas rodadas passadas, o Levante perdeu para o Alavés por 2 a 1 e para o Barcelona por 3 a 2. Já o Elche passou por dois empates com o Real Betis e o Atlético Madrid, ambos por 1 a 1. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (29/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Campeonato Brasileiro Série B, Campeonato Saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira Elche x Levante: prováveis escalações Elche: Dituro; Núñez, Affengruber, Bigas, Petrot; Febas, Aguado, Neto; Valera, Rodríguez, Rafa Mir. Técnico: Eder Sarabia. Levante: Andrés Fernández; Cabello, Dela, Maras, Toljan; Algobia, Rey; Romero, Morales, Brugué; Dani Gómez. Técnico: Julián Calero. FICHA TÉCNICA Elche x Levante Campeonato Espanhol Local: Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche, Espanha Data/Horário: 29 de agosto de 2025, 14h30