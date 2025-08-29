Elche x Levante: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (29/08) por La Liga

Elche x Levante disputam hoje, sexta-feira (29/08), a 3° rodada do Campeonato Espanhol 2025, La Liga. O jogo ocorre às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Elche x Levante ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Levante perdeu para o Alavés por 2 a 1 e para o Barcelona por 3 a 2.

Já o Elche passou por dois empates com o Real Betis e o Atlético Madrid, ambos por 1 a 1.

Elche x Levante: prováveis escalações

Elche: Dituro; Núñez, Affengruber, Bigas, Petrot; Febas, Aguado, Neto; Valera, Rodríguez, Rafa Mir. Técnico: Eder Sarabia.

Levante: Andrés Fernández; Cabello, Dela, Maras, Toljan; Algobia, Rey; Romero, Morales, Brugué; Dani Gómez. Técnico: Julián Calero.

FICHA TÉCNICA

Elche x Levante

Campeonato Espanhol

Local: Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche, Espanha

Data/Horário: 29 de agosto de 2025, 14h30