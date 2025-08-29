Al Shabab x Al Khaleej: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (29) pelo Campeonato Saudita

Al Shabab x Al Khaleej disputam hoje, sexta-feira (29/02), a 1° rodada do Campeonato Saudita. O jogo será realizado às 15h (horário de Brasília), no Estádio Al-Shabab Club, em Riade, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al Shabab x Al Khaleej ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, a partir das 15h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Shabab ficou em 6° lugar na última edição da Série A Saudita com 18 vitórias, 6 empates, 10 derrotas, 65 gols marcados e 41 gols sofridos.

Já Al Taawon foi o 8° colocado da mesma edição e acumulou ao todo 12 vitórias, 9 empates, 13 derrotas, 40 gols marcados e 39 gols sofridos.

Al Shabab x Al Khaleej: prováveis escalações

Al Shabab: Sem informações.

Al Khaleej: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Al Shabab x Al Khaleej

Campeonato Saudita

Local: Estádio Al-Shabab Club, em Riade, Arábia Saudita

Data/Horário: 29 de agosto de 2025, 15h