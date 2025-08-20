Al Quadisiya x Al Ahli: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (20) pela Supercopa Saudita Al Quadisiya e Al Ahli jogam a semifinal da Supercopa Saudita hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 20.08.25 7h00 Na última temporada do Campeonato Saudita, Al Quadisiya somou apenas 1 ponto a mais que Al Ahli (X/ @ALAHLI_FCEN) Al Quadisiya x Al Ahli disputam nesta quarta-feira (20/08) as semifinais da Supercopa Saudita 2025. O jogo inicia às 09h (horário de Brasília), no Estádio Hong Kong, em Hong Kong. Confira onde assistir e as escalações do jogo: Onde assistir Al Nassr x Al Ittihad ao vivo? A partida poderá ser assistida pela Bandsports, Bandplay, SporTV 2 e pelos Canal GOAT e Esporte na Band, no Youtube, a partir das 09h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na última temporada do Campeonato Saudita, Al Ahli terminou em 5° lugar com 21 vitórias, 4 empates e 9 derrotas. Já Al Quadisiya finalizou a temporada na 4° posição e acumulou um total de 21 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (20/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Supecopa da Arábia Saudita, Copa Sulamericana e Brasileirão movimentam o futebol nesta quarta-feira Al Nassr x Al Ittihad: prováveis escalações Al Nassr: Casteels, Gastón, Nacho e Thakri; Hazzazi, Puertas, Ezequiel Fernández, Nández e Mohammed Aboulshamat; Quinones e Retegui. Técnico: Michel. Al Ittihad: Mendy, Yaslam, Dams, Demiral e Mohammed Bakor; Aljohani, Kessié, Alnabit, MAhrez e Al-Braikan; Toney. Técnico: Matthias Jaissle. FICHA TÉCNICA Al Nassr x Al Ittihad Supercopa Saudita 2025 Local: Estádio Hong Kong, em Hong Kong Data/Horário: 20 de agosto de 2025, 09h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Supercopa Saudita 2025 Al Quadisiya Al Ahli jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (20/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Supecopa da Arábia Saudita, Copa Sulamericana e Brasileirão movimentam o futebol nesta quarta-feira 20.08.25 7h00 Supercopa Saudita Al Quadisiya x Al Ahli: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (20) pela Supercopa Saudita Al Quadisiya e Al Ahli jogam a semifinal da Supercopa Saudita hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 20.08.25 7h00 Copa Sul-Americana Fluminense x América: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (19/08) pela Sudamericana Fluminense e América de Cali jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 19.08.25 20h30 Copa Sul-Americana Mushuc Runa x Independiente: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (19/08) pela Copa Sudamericana Mushuc Runa e Independiente del Valle jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 19.08.25 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (20/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Supecopa da Arábia Saudita, Copa Sulamericana e Brasileirão movimentam o futebol nesta quarta-feira 20.08.25 7h00 REFORÇOS Dois jogadores da Série C assinam pré-contrato com o Paysandu: chegada depende do mata-mata Segundo o executivo de futebol, Frontini, caso seus times sejam eliminados, eles poderão se juntar ao Papão ainda nesta temporada. Se avançarem até o fim da competição, só chegarão em 2026 19.08.25 21h25 ACIDENTE Armador do Flamengo é atropelado por moto no Rio O recém-contratado para o NBB, foi atingido por moto enquanto pedalava para treino 20.08.25 0h24 OLHA O PIX! Governo do Pará libera verba e Paysandu promete pagar dívida com Torreense nesta quarta-feira Com o pagamento do débito, o Frontini afirma que as negociações de reforços prosseguirão intensamente. Dois jogadores da Série C já assinaram pré-contrato com o Papão 19.08.25 21h12