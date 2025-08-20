Capa Jornal Amazônia
Al Quadisiya x Al Ahli: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (20) pela Supercopa Saudita

Al Quadisiya e Al Ahli jogam a semifinal da Supercopa Saudita hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
fonte

Na última temporada do Campeonato Saudita, Al Quadisiya somou apenas 1 ponto a mais que Al Ahli (X/ @ALAHLI_FCEN)

Al Quadisiya x Al Ahli disputam nesta quarta-feira (20/08) as semifinais da Supercopa Saudita 2025. O jogo inicia às 09h (horário de Brasília), no Estádio Hong Kong, em Hong Kong. Confira onde assistir e as escalações do jogo:

Onde assistir Al Nassr x Al Ittihad ao vivo?

A partida poderá ser assistida pela Bandsports, Bandplay, SporTV 2 e pelos Canal GOAT e Esporte na Band, no Youtube, a partir das 09h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na última temporada do Campeonato Saudita, Al Ahli terminou em 5° lugar com 21 vitórias, 4 empates e 9 derrotas.

Já Al Quadisiya finalizou a temporada na 4° posição e acumulou um total de 21 vitórias, 5 empates e 8 derrotas.

Al Nassr x Al Ittihad: prováveis escalações

Al Nassr: Casteels, Gastón, Nacho e Thakri; Hazzazi, Puertas, Ezequiel Fernández, Nández e Mohammed Aboulshamat; Quinones e Retegui. Técnico: Michel.

Al Ittihad: Mendy, Yaslam, Dams, Demiral e Mohammed Bakor; Aljohani, Kessié, Alnabit, MAhrez e Al-Braikan; Toney. Técnico: Matthias Jaissle.

FICHA TÉCNICA
Al Nassr x Al Ittihad
Supercopa Saudita 2025
Local: Estádio Hong Kong, em Hong Kong
Data/Horário: 20 de agosto de 2025, 09h

