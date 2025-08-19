Capa Jornal Amazônia
Al Nassr x Al Ittihad: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/8) pela Supercopa Saudita

Al Nassr x Al Ittihad: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/8) pela Supercopa Saudita

Al Nassr e Al Ittihad jogam a semifinal da Supercopa Saudita hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
fonte

Al Ittihad foi o Campeão da última Série A saudita, enquanto Al Nassr ficou em 3° lugar (X/ @ittihad)

Al Nassr x Al Ittihad disputam nesta terça-feira (19/08) as semifinais da Supercopa Saudita 2025. O jogo inicia às 09h (horário de Brasília), no Estádio Hong Kong, em Hong Kong. Confira onde assistir e as escalações do jogo:

Onde assistir Al Nassr x Al Ittihad ao vivo?

A partida poderá ser assistida pela Bandsports, Bandplay, SporTV 2, Premiere e pelos Canal GOAT e Esporte na Band, no Youtube, a partir das 09h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Ittihad foi o campeão da última temporada do Campeonato Saudita e somou nessa 26 vitórias, 5 empates e 3 derrotas.

Já Al Nassr ficou em 3° lugar da competição e acumulou um total de 21 vitórias, 7 empates e 6 derrotas.

Al Nassr x Al Ittihad: prováveis escalações

Al Nassr: Al-Aqeedi; Boushal, Al-Amri, Martínez e Yahya; Brozovic, Wesley e Ângelo; João Félix, Mané e Cristiano Ronaldo. Técnico: Jorge Jesus.

Al Ittihad: Hamed Al-Shanqiti; Danilo Pereira, Mario Mitaj, Al-Shanqeeti, Al-Mousa, Fabinho, Kanté, Houssem Aouar, Bergwijn, Diaby e Benzema. Técnico: Laurent Blanc.

FICHA TÉCNICA
Al Nassr x Al Ittihad
Supercopa Saudita 2025
Local: Estádio Hong Kong, em Hong Kong
Data/Horário: 19 de agosto de 2025, 09h

