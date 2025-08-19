Al Nassr x Al Ittihad: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/8) pela Supercopa Saudita Al Nassr e Al Ittihad jogam a semifinal da Supercopa Saudita hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 19.08.25 7h00 Al Ittihad foi o Campeão da última Série A saudita, enquanto Al Nassr ficou em 3° lugar (X/ @ittihad) Al Nassr x Al Ittihad disputam nesta terça-feira (19/08) as semifinais da Supercopa Saudita 2025. O jogo inicia às 09h (horário de Brasília), no Estádio Hong Kong, em Hong Kong. Confira onde assistir e as escalações do jogo: Onde assistir Al Nassr x Al Ittihad ao vivo? A partida poderá ser assistida pela Bandsports, Bandplay, SporTV 2, Premiere e pelos Canal GOAT e Esporte na Band, no Youtube, a partir das 09h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Al Ittihad foi o campeão da última temporada do Campeonato Saudita e somou nessa 26 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Já Al Nassr ficou em 3° lugar da competição e acumulou um total de 21 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (19/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Supecopa da Arábia Saudita, Champions League, Série B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira Al Nassr x Al Ittihad: prováveis escalações Al Nassr: Al-Aqeedi; Boushal, Al-Amri, Martínez e Yahya; Brozovic, Wesley e Ângelo; João Félix, Mané e Cristiano Ronaldo. Técnico: Jorge Jesus. Al Ittihad: Hamed Al-Shanqiti; Danilo Pereira, Mario Mitaj, Al-Shanqeeti, Al-Mousa, Fabinho, Kanté, Houssem Aouar, Bergwijn, Diaby e Benzema. Técnico: Laurent Blanc. FICHA TÉCNICA Al Nassr x Al Ittihad Supercopa Saudita 2025 Local: Estádio Hong Kong, em Hong Kong Data/Horário: 19 de agosto de 2025, 09h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Al Nassr Al Ittihad jogos de hoje Supercopa Saudita 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Na briga pelo G4, Remo tem desempenho idêntico ao Paysandu nas últimas 10 rodadas da Série B Equipes voltam a campo neste fim de semana pela 23ª rodada da Segundona 19.08.25 11h46 Futebol Campeonato Paraense A3 tem grupos definidos; confira Definição ocorreu em congresso técnico realizado em Belém 19.08.25 10h51 Supercopa Saudita Al Nassr x Al Ittihad: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/8) pela Supercopa Saudita Al Nassr e Al Ittihad jogam a semifinal da Supercopa Saudita hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 19.08.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (19/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Supecopa da Arábia Saudita, Champions League, Série B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 19.08.25 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Série B Clássico Re-Pa será jogado na segunda-feira após o Círio; veja o horário A entidade detalhou os jogos da 25 a 32 rodadas, com direito a clássico paraense na noite de segunda-feira 18.08.25 17h56 BRASIL Ancelotti inclui Neymar e Brazão em pré-lista da Seleção Brasileira Técnico italiano divulgará convocação oficial na próxima segunda-feira para últimos jogos das Eliminatórias contra Chile e Bolívia 18.08.25 22h33 Supercopa Saudita Al Nassr x Al Ittihad: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/8) pela Supercopa Saudita Al Nassr e Al Ittihad jogam a semifinal da Supercopa Saudita hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 19.08.25 7h00 Mais esportes Com cores vibrantes e homenagem à Amazônia, Corrida do Círio lança camisas oficiais da 40ª edição Neste ano, a corrida terá um formato novo e as provas serão disputadas em dias diferentes 19.08.25 9h16