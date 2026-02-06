Al Nassr x Al Ittihad: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (06) pelo Campeonato Saudita Al-Nassr e Al-Ittihad jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 06.02.26 13h30 Al Nassr soma 12 pontos a mais que Al Ittihad no Campeonato Saudita (X/ @AlNassrFC_EN) Al-Nassr x Al-Ittihad disputam hoje, sexta-feira (06/02), a 21° rodada do Campeonato Saudita. O jogo começa às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Universidade Rei Saud, em Riade, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Al Nassr x Al-Ittihad ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 14h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Al Nassr acumula na Série A saudita 46 pontos, 15 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 49 gols marcados e 18 gols sofridos. O time está em uma sequência de 5 vitórias pelo Campeonato Saudita. Já Al Ittihad soma 34 pontos, 10 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, 34 gols marcados e 23 gols sofridos. A equipe passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (06/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Premier League, Campeonato Alemão, Campeonato Espanhol e Série A saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira Neom x Al Riyadh: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (06/02) pelo Campeonato Saudita Neom e Al-Riyadh jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Al-Nassr x Al Ittihad: prováveis escalações Al Nassr: Bento; Al-Nasser, Simakan, Martinez e Al-Ghanam; Coman, Angelo Gabriel, Alhassan e Sadio Mane; João Félix e Abdulrahman Ghareeb. Técnico: Jorge Jesus.. Al Ittihad: Predrag Rajković; Mario Mitaj, Hasan Kadesh, Danilo Pereira e Muhannad Shanqeeti; Mahamadou Doumbia, Fabinho e Hamed Al Ghamdi; Roger Fernandes, Houssem Aouar e Moussa Diaby. Técnico: Sérgio Conceição. FICHA TÉCNICA Al Nassr x Al Ittihad Campeonato Saudita Local: Estádio Universidade Rei Saud, em Riade, Arábia Saudita Data/Horário: 06 de fevereiro de 2026, 14h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Al Ittihad Al Nassr Campeonato Saudita jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Alemão Wolfsburg x Borussia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/02) pela Bundesliga Wolfsburg e Borussia Dortmund jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 07.02.26 10h30 Futebol De olho na liderança do Parazão, Castanhal recebe a Tuna no novo Maximino Porpino O Japiim da Estrada quer se manter no topo e frear a ascensão da Águia, que vem de vitória no clássico contra o Paysandu 07.02.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (07/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 07.02.26 7h00 Campeonato Inglês United x Tottenham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (07/02) pela Premier League Manchester United e Tottenham jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 07.02.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (07/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 07.02.26 7h00 Campeonato Inglês United x Tottenham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (07/02) pela Premier League Manchester United e Tottenham jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 07.02.26 7h00 Futebol De olho na liderança do Parazão, Castanhal recebe a Tuna no novo Maximino Porpino O Japiim da Estrada quer se manter no topo e frear a ascensão da Águia, que vem de vitória no clássico contra o Paysandu 07.02.26 8h00 Futebol Sócio-diretor da Volt fala da nova camisa do Remo e do processo de fabricação Fernando Kleimmann conversou com equipe de O Liberal sobre o balanço da Volt nesse período fornecendo material esportivo ao Remo 07.02.26 8h00