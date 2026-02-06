Capa Jornal Amazônia
Al Nassr x Al Ittihad: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (06) pelo Campeonato Saudita

Al-Nassr e Al-Ittihad jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

Thalles Leal
fonte

Al Nassr soma 12 pontos a mais que Al Ittihad no Campeonato Saudita (X/ @AlNassrFC_EN)

Al-Nassr x Al-Ittihad disputam hoje, sexta-feira (06/02), a 21° rodada do Campeonato Saudita. O jogo começa às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Universidade Rei Saud, em Riade, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Al Nassr x Al-Ittihad ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Nassr acumula na Série A saudita 46 pontos, 15 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 49 gols marcados e 18 gols sofridos. O time está em uma sequência de 5 vitórias pelo Campeonato Saudita.

Já Al Ittihad soma 34 pontos, 10 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, 34 gols marcados e 23 gols sofridos. A equipe passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Al-Nassr x Al Ittihad: prováveis escalações

Al Nassr: Bento; Al-Nasser, Simakan, Martinez e Al-Ghanam; Coman, Angelo Gabriel, Alhassan e Sadio Mane; João Félix e Abdulrahman Ghareeb. Técnico: Jorge Jesus..

Al Ittihad: Predrag Rajković; Mario Mitaj, Hasan Kadesh, Danilo Pereira e Muhannad Shanqeeti; Mahamadou Doumbia, Fabinho e Hamed Al Ghamdi; Roger Fernandes, Houssem Aouar e Moussa Diaby. Técnico: Sérgio Conceição.

FICHA TÉCNICA
Al Nassr x Al Ittihad
Campeonato Saudita
Local: Estádio Universidade Rei Saud, em Riade, Arábia Saudita
Data/Horário: 06 de fevereiro de 2026, 14h30

