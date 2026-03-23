AO VIVO: Assista ao sorteio da Copa do Brasil e veja quem Remo e Paysandu enfrentam na 5ª fase

A Copa do Brasil 2026 chega na sua 5ª fase e o sorteio dos confrontos ocorre hoje (23), a partir das 14h, no Rio de Janeiro (RJ). A competição conta com dois clubes paraenses, os dois maiores rivais, Remo e Paysandu. E as equipes podem pegar adversários "cascudos" na competição.

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O Remo ainda não jogou na Copa do Brasil nesta temporada. A equipe azulina adquiriu o direito de entrar apenas na 5ª fase, após a conquista do acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, porém, o Leão Azul está no pote B, já que não está entre os 20 melhores clubes no Ranking Nacional de Clubes da CBF (RNC).

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Já o Paysandu já jogou duas vezes nesta Copa do Brasil. O Papão entrou na 3ª fase do torneio, após conquistar o título da Copa Verde do ano passado. Nesta temporada, o clube bicolor eliminou a Portuguesa-RJ, ao vencer por 3 a 0 e depois a vítima foi a Portuguesa-SP, ao conquistar uma virada nos acréscimos, no Estádio do Canindé, após estar perdendo de 2 a 0 e vencer por 3 a 2.

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Leão e Papão estão no pote B do sorteio, ao lado de: Juventude-RS, Atlético-GO, Vitória-BA, Ceará-CE, Goiás-GO, Coritiba-PR, CRB-AL, Mirassol-SP, Operário-PR, Chapecoense-SC, Athletic-MG, Confiança-SE, Jacuipense-BA e Barra-SC.

Remo e Paysandu podem pegar os times que estão no pote A, que são: Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Atlético-MG, São Paulo, Fluminense, Botafogo, Athletico-PR, Bahia, Vasco, Cruzeiro, Grêmio, Fortaleza, Internacional, Bragantino e Santos.

Os confrontos a partir da 5ª fase são em jogos de ida e volta. Quem avançar na competição, ganha um valor de R$2 milhões de cota de premiação. As partidas de ida devem ocorrer no dia 22 de abril e a de volta no dia 13 de maio.