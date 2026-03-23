AO VIVO: Assista ao sorteio da Copa do Brasil e veja quem Remo e Paysandu enfrentam na 5ª fase Leão e Papão podem pegar adversários fortes na competição nacional Fábio Will 23.03.26 13h50 Taça da Copa do Brasil (Reprodução / Twitter Copa do Brasil) A Copa do Brasil 2026 chega na sua 5ª fase e o sorteio dos confrontos ocorre hoje (23), a partir das 14h, no Rio de Janeiro (RJ). A competição conta com dois clubes paraenses, os dois maiores rivais, Remo e Paysandu. E as equipes podem pegar adversários "cascudos" na competição. ASSISTA AQUI O Remo ainda não jogou na Copa do Brasil nesta temporada. A equipe azulina adquiriu o direito de entrar apenas na 5ª fase, após a conquista do acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, porém, o Leão Azul está no pote B, já que não está entre os 20 melhores clubes no Ranking Nacional de Clubes da CBF (RNC). WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Já o Paysandu já jogou duas vezes nesta Copa do Brasil. O Papão entrou na 3ª fase do torneio, após conquistar o título da Copa Verde do ano passado. Nesta temporada, o clube bicolor eliminou a Portuguesa-RJ, ao vencer por 3 a 0 e depois a vítima foi a Portuguesa-SP, ao conquistar uma virada nos acréscimos, no Estádio do Canindé, após estar perdendo de 2 a 0 e vencer por 3 a 2. VEJA MAIS Com Remo e Paysandu confirmados, CBF define data para o sorteio da 5ª fase da Copa do Brasil Com jogos de ida e volta, confrontos e mandos serão definidos no evento Marcinho celebra classificação do Paysandu na Copa do Brasil: 'Estamos construindo uma história' Destaque do time bicolor, jogador disse estar muito feliz por vestir a camisa bicolor e se declarou para o clube Léo Condé destaca jogo consistente do Remo contra o Bahia e celebra: 'Resultado bastante expressivo' Treinador valoriza atuação na goleada sobre o Bahia e evolução da equipe Leão e Papão estão no pote B do sorteio, ao lado de: Juventude-RS, Atlético-GO, Vitória-BA, Ceará-CE, Goiás-GO, Coritiba-PR, CRB-AL, Mirassol-SP, Operário-PR, Chapecoense-SC, Athletic-MG, Confiança-SE, Jacuipense-BA e Barra-SC. Remo e Paysandu podem pegar os times que estão no pote A, que são: Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Atlético-MG, São Paulo, Fluminense, Botafogo, Athletico-PR, Bahia, Vasco, Cruzeiro, Grêmio, Fortaleza, Internacional, Bragantino e Santos. Os confrontos a partir da 5ª fase são em jogos de ida e volta. Quem avançar na competição, ganha um valor de R$2 milhões de cota de premiação. As partidas de ida devem ocorrer no dia 22 de abril e a de volta no dia 13 de maio. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo paysandu paysandu copa do barsil sorteio da copa do brasil futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa do Nordeste Ceará x ABC: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/03) pela Copa do Nordeste Ceará e ABC jogam pela Copa do Nordeste hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 25.03.26 18h00 Champions League Feminina United x Bayern: onde assistir e escalações do jogo de hoje (25/03) pela Liga dos Campeões Feminina Manchester United e Bayern de Munique jogam pela Champions League Feminina hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 25.03.26 16h00 FUTEBOL Águia de Marabá pega o Monte Roraima-RR na estreia da Copa Norte Azulão terá o primeiro de dois compromissos fora de casa 25.03.26 8h20 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (25/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste e Copa Verde movimentam o futebol nesta quarta-feira 25.03.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (25/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste e Copa Verde movimentam o futebol nesta quarta-feira 25.03.26 7h00 REFORÇO Paysandu anuncia contratação de atacante que estava no futebol paulista Revelado nas categorias de base de clubes como Palmeiras e Mirassol, o atacante é tratado internamente como uma aposta para o setor ofensivo 24.03.26 19h30 FUTEBOL Zagueiro ex-Remo é regularizado e já pode estrear com a camisa do Paysandu O defensor Bruno Bispo vem treinando com o elenco e teve seu nome publicado no BID 25.03.26 13h32 FUTEBOL Com seis atletas da base, Remo divulga relacionados para estreia na Copa Norte Leão Azul encara o Porto Velho na próxima quinta-feira (26), às 20h 25.03.26 9h21