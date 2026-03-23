Estudiantes x Central Córdoba: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23) pelo Argentino Estudiantes e Central Córdoba jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 23.03.26 18h00 Estudiantes soma 6 pontos a mais que o Central Córdoba no Grupo A da Série A argentina (X/ @Libertadores) Estudiantes x Central Córdoba disputam hoje, segunda-feira (23/03), a 12° rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. O jogo inicia às 19h (horário de Brasília), no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Estudiantes x Central Córdoba ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Estudiantes é o 4° colocado do Grupo A do Campeonato Argentino e acumula 5 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 9 gols marcados e 5 gols sofridos. Já a Central Córdoba está em 11° lugar no mesmo grupo e soma 3 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 5 gols marcados e 7 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (16/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, La Liga, Campeonato Inglês e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira Estudiantes x Central Córdoba: prováveis escalações Estudiantes: Fabricio Iacovich; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Eros Mancuso; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain, Alexis Castro; Tiago Palacios, Guido Carrillo e Edwin Cetré. Técnico: Alexander Medina. Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Juan Pablo Pignani, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Diego Barrera; Matías Vera, Juan Cardozo, Lucas González; Horacio Tijanovich e Michael Santos. Técnico: Lucas Pusineri. FICHA TÉCNICA Estudiantes x Central Córdoba Campeonato Argentino Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, Argentina Data/Horário: 23 de março de 2026, 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Estudiantes Central Córdoba campeonato argentino jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa do Nordeste Ceará x ABC: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/03) pela Copa do Nordeste Ceará e ABC jogam pela Copa do Nordeste hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 25.03.26 18h00 Champions League Feminina United x Bayern: onde assistir e escalações do jogo de hoje (25/03) pela Liga dos Campeões Feminina Manchester United e Bayern de Munique jogam pela Champions League Feminina hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 25.03.26 16h00 FUTEBOL Águia de Marabá pega o Monte Roraima-RR na estreia da Copa Norte Azulão terá o primeiro de dois compromissos fora de casa 25.03.26 8h20 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (25/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste e Copa Verde movimentam o futebol nesta quarta-feira 25.03.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (25/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste e Copa Verde movimentam o futebol nesta quarta-feira 25.03.26 7h00 REFORÇO Paysandu anuncia contratação de atacante que estava no futebol paulista Revelado nas categorias de base de clubes como Palmeiras e Mirassol, o atacante é tratado internamente como uma aposta para o setor ofensivo 24.03.26 19h30 FUTEBOL Zagueiro ex-Remo é regularizado e já pode estrear com a camisa do Paysandu O defensor Bruno Bispo vem treinando com o elenco e teve seu nome publicado no BID 25.03.26 13h32 FUTEBOL Com seis atletas da base, Remo divulga relacionados para estreia na Copa Norte Leão Azul encara o Porto Velho na próxima quinta-feira (26), às 20h 25.03.26 9h21