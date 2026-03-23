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Estudiantes x Central Córdoba: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23) pelo Argentino

Estudiantes e Central Córdoba jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Thalles Leal
fonte

Estudiantes soma 6 pontos a mais que o Central Córdoba no Grupo A da Série A argentina (X/ @Libertadores)

Estudiantes x Central Córdoba disputam hoje, segunda-feira (23/03), a 12° rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. O jogo inicia às 19h (horário de Brasília), no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Estudiantes x Central Córdoba ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Estudiantes é o 4° colocado do Grupo A do Campeonato Argentino e acumula 5 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 9 gols marcados e 5 gols sofridos.

Já a Central Córdoba está em 11° lugar no mesmo grupo e soma 3 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 5 gols marcados e 7 gols sofridos.

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Estudiantes x Central Córdoba: prováveis escalações

EstudiantesFabricio Iacovich; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Eros Mancuso; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain, Alexis Castro; Tiago Palacios, Guido Carrillo e Edwin Cetré. Técnico: Alexander Medina.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Juan Pablo Pignani, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Diego Barrera; Matías Vera, Juan Cardozo, Lucas González; Horacio Tijanovich e Michael Santos. Técnico: Lucas Pusineri.

FICHA TÉCNICA
Estudiantes x Central Córdoba
Campeonato Argentino
Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, Argentina
Data/Horário: 23 de março de 2026, 19h

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